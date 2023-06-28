Бывшие производители ИКЕА открывают магазины в России — что будет с помещением в новосибирской «МЕГЕ»

Площадка ИКЕА в Новосибирске остается по-прежнему пустой, несмотря на то, что бывшие производители товаров компании в России объявили об открытии магазинов по всей стране. В компании «ГУД ЛАКК» заявили, что в течение 3 лет будет запущено более 1 000 розничных точек на территории России.
Министр промышленности Новосибирской области ответил, что пока нет информации о том, что компания может занять свободную площадку ИКЕА в «МЕГЕ».
— Ничего не изменилось. Площадка стоит. Новая информация о каких-то возможных арендаторах не поступала к нам, — объяснил корреспонденту НГС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.
На сайте «ГУД ЛАКК» говорится, что первый магазин будет открыт уже 1 июля в мебельном кластере бизнес-парка «Румянцево» в Москве. Редакция НГС обратилась в компанию с вопросом — займет ли она площадку в «МЕГЕ» в Новосибирске.
Сайт компании «Гуд Лакк» принадлежит ООО «Вай-нот». На него же зарегистрирован промосайт сети кофеен Costa Coffee и медиакомпании CoLab Media, которая занимается рекламой и созданием контента. Фирма «Вай-нот» была зарегистрирована в 2013 году. Ее доходы за 2022 год оставили почти 148 миллионов рублей, а чистая прибыль — 4,8 миллиона.
Бенефициар компании — Алиса Гапошина. До этого у нее был бизнес в подмосковном Жуковском, фитнес-клуб Mix-fit, и салон красоты на Тимирязевской улице. Также по данным «Спарк-Интерфакс», Гапошина считается бенефициаром компании ООО «Гуд Лакк», которая была зарегистрирована в августе 2022-го и занимается розничной торговлей. Расходы этой фирмы составили 194 тысячи рублей, о прибыли ничего не известно.
Этой весной на краю пустыря у «МЕГИ» появилась строительная техника. Журналист НГС выяснила, что за стройку решили развернуть рядом с самым большим ТРЦ в городе и какие перспективы у самого ТРЦ.