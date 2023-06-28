Бывшие производители ИКЕА открывают магазины в России — что будет с помещением в новосибирской «МЕГЕ»

Площадка ИКЕА в Новосибирске остается по-прежнему пустой, несмотря на то, что бывшие производители товаров компании в России объявили об открытии магазинов по всей стране. В компании «ГУД ЛАКК» заявили, что в течение 3 лет будет запущено более 1 000 розничных точек на территории России.

