МЕГАплан. Возле торгового центра в Новосибирске начали строить новый магазин — там будет заменитель ИКЕА?

Движение на пустыре

Весной 2023 года на огромном пустыре, отделяющем «МЕГУ» от развязки Бугринского моста, появились техника и рабочие. По данным муниципального портала, на повороте с улицы Ватутина на мост появится магазин высотой 1–3 этажа. Общая площадь здания — 7,79 тысячи кв. м , из них торговые площади займут только 339 квадратов.



Земля, где развернулась стройка, муниципальная, ее передали в аренду компании «Ноис Импорт», которая и возводит здание — разрешение она получила в августе прошлого года. Компания принадлежит новосибирскому предпринимателю Владимиру Бенимецкому и довольно успешна — по крайней мере, по данным на 2021 год: ее выручка составила 776 миллионов рублей, чистая прибыль — 15 миллионов. Она торгует кухонной мебелью и фурнитурой, в частности представляет известного австрийского производителя Blum.

