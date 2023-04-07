Блеск и пустота: какие новые магазины появились в новосибирских ТРЦ и кто сильнее пострадал от санкций

Доля свободных площадей в ключевых торговых центрах Москвы в первом квартале 2023 года достигла рекордного показателя в 14%, сообщил в конце марта РБК. Новосибирские ТРЦ должны были по идее пострадать не меньше. Обозреватель НГС Стас Соколов решил выяснить насколько. А заодно посмотреть, что в наших местных торговых гигантах появилось нового.
Что мы считали и смотрели
Аналитики компании CORE.XP, на отчет которых ссылается РБК, оценивали пустые площади. Такого рода данные компании, занимающиеся исследованием рынка, действительно могут получать непосредственно от владельцев торговых комплексов на условиях, что использоваться они будут только для общей статистики. Нам же было интересно посмотреть, как обстоят дела у отдельных объектов. И поскольку получить такого рода информацию для публикации в СМИ нереально, мы просто решили пройти по семи самым крупным ТРЦ города и посчитать, сколько помещений в них пустует прямо сейчас.
Такая методика не очень точна, поскольку не учитывает размер вакантных площадок. Но она позволяет тем не менее понять общую ситуацию. То, что магазин не работает, еще не значит, что у этого помещения нет арендатора. Почти в каждом ТРЦ есть площадки, где ведутся работы, и новая торговая точка должна открыться в течение одного-двух месяцев. Поскольку определить это со стороны не всегда возможно, то к строящимся магазинам мы отнесли те, у которых двери закрыты не просто абстрактными картинками и рекламой уже работающих в другом месте ТЦ магазинов, а анонсом бренда, который должен занять это помещение.
Чтобы не фокусироваться исключительно на негативе, мы добавили в обзор информацию о новых брендах и операторах, которые приступили к работе в ТРЦ за последние девять месяцев. Чтобы было понятно, насколько значимым для конкретного ТЦ можно считать количество простаивающих помещений, мы указываем примерное общее количество работающих магазинов. Примерное, потому что в списке арендаторов ТЦ одинаково перечислены и большие магазины площадью в сотни квадратных метров, и маленькие «острова» в галереях с одним продавцом. Получился своеобразный рейтинг, в котором торговые комплексы расположены от наиболее заполненного к наиболее проблемному.
«Эдем» — работает всё
Единственный ТРЦ такого формата (то есть не только с супермаркетом и магазинами одежды, но и с целым набором заведений общепита и кинотеатром) в самом удаленном от центра Советском районе. Ближайший конкурент «Эдема» — СТЦ «МЕГА», до которого отсюда не меньше получаса езды (и то без пробок). Так что у жителей и самого Советского района, и наукограда Кольцово (вместе это больше 150 тысяч человек) и выбора-то особо нет.
Не удивительно поэтому, что здесь не удалось обнаружить ни одного неработающего магазина вообще. Лишь одно помещение используется не вполне по назначению — здесь расположен пункт сбора гуманитарной помощи. Но это вполне могло быть не вынужденной мерой, а решением владельца.
«Сибирский молл»: одна площадка на более 130 работающих магазинов
Еще один большой ТРЦ, который, похоже, совершенно не затронул исход арендаторов. Здесь удалось обнаружить только одну не работающую в данный момент площадку. Нет здесь вакансий и на фуд-корте. В свое время «Сибирский молл» не успел заполучить многие сильные европейские бренды, но в прошлом году это оказалось плюсом — уходить здесь оказалось попросту некому.
Из относительно новых арендаторов здесь можно отметить разве что фитнес-центр Hammer Fit (открылся в конце прошлого года), который составил компанию здешнему мультиплексу (расположен по соседству). Кроме того, прямо сейчас (в начале апреля) здесь работает «Фестиваль фермерских деликатесов» — ярмарка с самыми разными продуктами (часть которых не имеет отношения к фермерству по определению): рыба, мясные изделия, сухофрукты, орехи и
«Ройял Парк»: семь площадок на более 150 работающих
В «Ройял Парке» ситуация уже похуже. Хотя если просто пройти по галереям, это не так заметно. До сих пор не удалось найти замену большому магазину ушедшей с рынка сети «Дочки и сыночки» на третьем этаже. Мультиплексы сейчас тоже редко бывают полными, что делает эту часть ТРЦ почти безлюдной. Впрочем, здесь наконец-то нашелся новый арендатор на площадку, освобожденную уже много лет назад точкой сети «Суши-Терра» — попытать счастья в крупном торговом комплексе решили владельцы грузинского кафе «Есть хинкали» (раньше оно работало в районе Педуниверситета).
На фуд-корте здесь уже есть свободная площадка, а на место пиццерии заступила точка с роллами. В целом зона фуд-корта стала чуть более ухоженной.
Из семи неработающих помещений непонятна судьба шести. На одном висит анонс магазина «селективной косметики» Parfumer Atelier. В список пустующих помещений не вошли значительные пространства (которые так и остались пока ничем не занятыми) перед супермаркетом SPAR и обувным магазином Kari. Раньше здесь был супермаркет «Мегас». Но занять всё его помещение не удалось даже двум довольно крупным магазинам.
«Сан Сити»: 12 помещений на более 120 работающих
Свободные площадки не так бросаются в глаза, потому что сразу четыре из них расположены в коридоре, до которого еще нужно дойти. Ходить по этому коридору особенно некуда, так что нежелание торговцев арендовать здесь точки можно понять. Из 12 не работающих сейчас площадок понятна судьба одной — на первом этаже обещан магазин обувной сети «Pod каблуком».
Хуже всего выглядит последний, четвертый этаж, где из шести мест на фуд-корте вакантны три. Плюс еще одну площадку здесь занимает пункт вакцинации от ковида, который явно не пользуется ажиотажным спросом. До сих пор не нашелся постоянный арендатор и на довольно большую площадку на первом этаже, где после закрытия спортивного магазина западного бренда периодически проходят лишь какие-то ярмарки. Сейчас, например, тут продают индийские товары.
«Аура»: 25 помещений на более 170 работающих
«Аура» относится уже к ТРЦ первой тройки — здесь были открыты все присутствовавшие в Новосибирске глобальные бренды, так что и уход их ощущается до сих пор. Тем не менее из 25 не работающих в данный момент магазинов четыре должны открыться в обозримом будущем. В зоне молодежной одежды довольно давно висит баннер большого магазина Urban Vibes, но дело пока не движется. «Снежная королева» (меха и кожа) намерена переехать на место H&M. Не очень хорошая ситуация на фуд-корте. Сначала здесь закрылась точка сети «Пельмения», а недавно свое первое заведение ликвидировала и сеть «Шашлыкоff Fast».
Впрочем, часть потерь уже удалось восполнить. На месте магазина Massimo Dutti испанской группы Inditex заработал проект новосибирских предпринимателей Store by LUKSE. Восстановил работу и джинсовый магазин, который раньше назывался Levi`s — теперь он называется просто LS.
Не радуют посетителей темными витринами магазины других брендов Inditex (Zara, Bershka и
«Галерея Новосибирск»: 24 площадки на более 220 работающих
В «Галерее» также пока не работает большая часть магазинов Inditex, однако место Massimo Dutti здесь занял магазин нового подбренда Casual Day российской сети Lady&Gentleman City. Из 26 не работающих площадок анонсы строящихся магазинов размещены на шести. Так, на первом этаже на месте H&M должен открыться бренд Lime, который уже работает в этом ТРЦ (то есть речь идет о переезде). Из новых брендов новосибирцев ждет белорусский бренд с итальянским названием Noche Mia.
Тяжелее всего ситуация выглядит в части еды. На фуд-корте закрыты три точки при четырех работающих, давно не подает жизни и помещение под кафе на четвертом этаже. Впрочем, видно, что в «Галерее» идут работы на четвертом этажа, куда планируется перенести фуд-корт, существенно его расширив. Но пока прямо сейчас значительная часть пространства здесь просто закрыта высокими ширмами. А когда фуд-корт наконец заработает, ему придется побороться за публику с учетом разросшегося на другой стороне улицы Гоголя «Гастрокорта» на Центральном рынке.
«МЕГА»: 15 площадок плюс ИКЕА на более 260 работающих
Главным пострадавшим пока выглядит традиционно успешная «МЕГА». Собственно, неработающих магазинов среднего и мелкого формата здесь не так много, но одна только закрытая ИКЕА дает «МЕГЕ» огромную фору в этом сомнительном соревновании.
«МЕГА» — чемпион по количеству ребрендированных вернувшихся точек. Здесь первым на магазине Reserved появился новый логотип Re (внутри спокойно висит старый, как и сами вещи бренда). Только у двух закрытых помещений висят анонсы новых магазинов — в одном откроется более крупная версия бренда мужской одежды Henderson (сам магазин работает здесь давно), а в другой части поселится Kitchen Home (посуда, кухонные принадлежности и аксессуары).
Часть закрытых было торговых точек, впрочем, уже вернулась в строй. Так, на месте магазина Mothercare поселился магазин с похожим до степени смешения названием Motherbear и неотличимым (по словам постоянных покупателей) набором товаров. Та же история случилась с небольшим фирменным магазином бренда Crocks, который теперь называется Saboo. Идея, видимо, была в том, чтобы просто убрать с глаз долой вывески глобальных брендов, которые объявили о своем уходе с российского рынка. А то, что товары этих брендов до сих пор продаются под другими вывесками, ну так это свобода предпринимательства. За это владелец бренда не отвечает.
Некоторые перемены носят какой-то даже символический характер. Так, на месте спортивного магазина одной из западных марок заработал салон диванов. Уходом конкурентов решили воспользоваться владельцы сети «Спортмастер», открыв в «МЕГЕ» первый отдельный магазин собственной торговой марки Demix.
Каковы бы ни были проблемы ТРЦ, их судьба сложилась несоизмеримо лучше, чем у объектов, в которые были вложены сотни миллионов рублей, однако они так и не начали работу или были закрыты и законсервированы буквально через пару месяцев.