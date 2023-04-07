Блеск и пустота: какие новые магазины появились в новосибирских ТРЦ и кто сильнее пострадал от санкций

Такая методика не очень точна, поскольку не учитывает размер вакантных площадок. Но она позволяет тем не менее понять общую ситуацию. То, что магазин не работает, еще не значит, что у этого помещения нет арендатора. Почти в каждом ТРЦ есть площадки, где ведутся работы, и новая торговая точка должна открыться в течение одного-двух месяцев. Поскольку определить это со стороны не всегда возможно, то к строящимся магазинам мы отнесли те, у которых двери закрыты не просто абстрактными картинками и рекламой уже работающих в другом месте ТЦ магазинов, а анонсом бренда, который должен занять это помещение.

