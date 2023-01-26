Зарыли деньги: пять крупных ТЦ-неудачников — они остались без арендаторов и покупателей

На площади Маркса достроили еще один торговый центр — с не по-новосибирски ярким внешним видом, напоминающим кому ананас, кому фрезу. Застройщику, впрочем, предстоит еще заполнить пять этажей этого здания арендаторами. Тем временем там же, на Маркса, уже который год стоят пустыми два крупных ТЦ. И это далеко не единственное место в городе, где оказались закопанными немалые деньги, вложенные в строительство. Обозреватель НГС собрал пять грустных примеров.
Призрак площади Маркса
Самый крупный и безнадежный недострой площади Маркса — это торгово-офисный центр с условным названием «Подсолнух-2». Пять этажей торгового и шестнадцать — офисного центра ждут себе хоть какого-то применения уже 15 лет.
Нынешние проблемы можно было предсказать еще на этапе строительства. Сегодня у здания несколько десятков совладельцев, ни один из которых не обладает возможностью достроить объект самостоятельно. Но даже если бы внутренние тяжбы удалось как-то решить, непонятно вообще, как это сооружение может работать. У здания в принципе нет парковки, а сама конструкция (вытянутый прямоугольник почти без окон) вряд ли привлечет современные торговые сети. Не говоря уже о том, что площадь Маркса в целом не страдает сегодня от нехватки помещений для торговли. Даже в самом современном ТЦ здесь — «Сан Сити» — последние годы всегда есть незанятые площадки. Да вот еще «Грани» только что достроили.
Ни книг, ни кофе
Здание с аркой посередине на Покрышкина строилось еще для компании «Топ-Книга», которая планировала разместить здесь большой книжный магазин и кафе. Но потом «Топ-Книге» стало не до смелых проектов, а сооружению так и не удалось найти новых обитателей. Сама конфигурация (два крыла, разделенных проходом в сквер позади здания) делает сложным открытие здесь какого-то крупного магазина. Такое сооружение могло бы пригодиться в качестве офиса крупной компании. Но не нашлось и ее.
Пустующий рекордсмен
Самый крупный городской долгострой — ТРЦ «Европейский» на Танковой, который должен был начать работу еще больше 10 лет назад, но приобрел более или менее приличный внешний вид только пару лет назад. С тех пор здесь ничего не меняется.
И дело тут, по всей видимости, не только в том, что объект требует существенных дополнительных инвестиций (внутренняя отделка, оборудование и т. д.). Главная проблема такого объекта сейчас — соответствующие арендаторы. Это небольшой ТЦ, стоящий на трафике, всегда можно укомплектовать какими-нибудь торговыми точками хотя бы наполовину и постепенно раскручивать потом. Объект масштаба «Европейского» требует мощного пула якорных арендаторов сразу. Для него нужен как минимум хороший гипермаркет, а кто его может сейчас открыть в Новосибирске, не очень понятно. Когда вообще здесь в последний раз открывался новый гипермаркет?
Загадка заводских задворок
Самый загадочный и парадоксальный ТЦ города — «Гранд-Сити». Построенный на территории завода им. Кузьмина с нуля (это не какой-то реконструированный цех), этот объект задумывался как вполне обычный ТРЦ — с гипермаркетом, большими магазинами мебели и бытовой техники, фуд-кортом и т. д. То, что здание расположено в глубине промзоны, застройщика не остановило, ведь это была его земля, за которую не нужно было никому платить.
Самое невероятное, что ТЦ открылся и даже успел пару месяцев поработать, прежде чем закрыться уже навсегда. Сегодня трудно представить, кому и зачем может пригодиться это здание. Даже находящийся в куда более выигрышном месте корпус бывшего гипермаркета «Гигант» не то чтобы очень востребован: в нём работает только два десятка небольших торговых точек — ни супермаркета, ни сетевого магазина электроники нет.
Спортивный провал
Здание для гипермаркета «Декатлон» на Фабричной было достроено, введено в эксплуатацию (пусть и с небольшим опозданием), а сам магазин, безусловно, пользовался спросом. Но случилось именно то, что в договорах называют «обстоятельствами непреодолимой силы». В результате гипермаркет закрылся, проработав всего пять месяцев, потому что французская сеть приняла решение уйти с российского рынка.
Судьба здания пока неясна. Чисто теоретически французы могут вернуться в Россию — работают же у нас «Ашан» и «Леруа Мерлен», принадлежащие той же семье Мюлье. Но даже если этого не случится, для здания можно будет найти нового владельца и арендатора. Была бы в Новосибирске в принципе торговля и деньги у тех, кому она будет что-то продавать.
Это неполный список коммерческих долгостроев. К счастью, в прошлом году из него удалось исключить здание не состоявшегося ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса — оно было демонтировано. Новое строительство на его месте пока не началось, но площадка для него уже расчищена.