Зарыли деньги: пять крупных ТЦ-неудачников — они остались без арендаторов и покупателей

Нынешние проблемы можно было предсказать еще на этапе строительства. Сегодня у здания несколько десятков совладельцев, ни один из которых не обладает возможностью достроить объект самостоятельно. Но даже если бы внутренние тяжбы удалось как-то решить, непонятно вообще, как это сооружение может работать. У здания в принципе нет парковки, а сама конструкция (вытянутый прямоугольник почти без окон) вряд ли привлечет современные торговые сети. Не говоря уже о том, что площадь Маркса в целом не страдает сегодня от нехватки помещений для торговли. Даже в самом современном ТЦ здесь — «Сан Сити» — последние годы всегда есть незанятые площадки. Да вот еще «Грани» только что достроили.