На площади Маркса достроили необычный торговый центр с зубчатым фасадом и входом в метро

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод торгового центра «Грани» на площади Маркса. Документ, датированный 26 декабря 2022 года, появился на муниципальном портале на этой неделе.
Площадь торгового центра — 15,8 тысячи
По проекту, в здание будет встроен вход в станцию метро «Площадь Маркса» и спуск в подземный переход. На муниципальном портале появилась информация о том, что разрешение на строительство перехода 19 января получила муниципальная компания «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», но подробный документ пока не опубликован.