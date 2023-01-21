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На площади Маркса достроили необычный торговый центр с зубчатым фасадом и входом в метро

В здании откроют вход в метро — строить переход будет муниципалитет

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У здания необычный, привлекающий внимание фасад — по проекту, вывески на ломаных гранях размещать не должны

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод торгового центра «Грани» на площади Маркса. Документ, датированный 26 декабря 2022 года, появился на муниципальном портале на этой неделе.

Площадь торгового центра — 15,8 тысячи кв. м. Всего в здании 6 этажей, один из них подземный, и 7 лифтов. Необычный проект с острыми выступающими углами стеклянного фасада разработали в компании «АрхиГрад», а застройщиком выступила компания «Гранит», которая управляет одноименным торговым комплексом рядом, а также построила перехватывающую парковку на площади. Кто станет якорным арендатором в новом ТЦ, неизвестно. В компании не ответили на запрос НГС.

По проекту, в здание будет встроен вход в станцию метро «Площадь Маркса» и спуск в подземный переход. На муниципальном портале появилась информация о том, что разрешение на строительство перехода 19 января получила муниципальная компания «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры», но подробный документ пока не опубликован.

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