В метро ответили, когда откроется вход у ТЦ «Грани» на площади Маркса

Новый вход в метро у ТЦ «Грани» откроется не раньше, чем в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.
Вход в метро и фойе нового торгового центра соединит пешеходный переход, рассчитанный на поток больше
Дизайн-проект разработала новосибирская компания ООО «АрхиГрад», автор проекта новосибирского крематория и речного вокзала (по данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АрхиГрад» образовано в 2006 году. На конец 2021 года баланс компании составил
Здание планируют сдать в конце года. В феврале мы разбирались, кто строит новый ТЦ «Грани», похожий на пилу, а летом показывали, как идет строительство.