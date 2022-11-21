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В метро ответили, когда откроется вход у ТЦ «Грани» на площади Маркса

Выход из метро и фойе здания соединит подземный тоннель

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Вход № 4 на «Площади Карла Маркса» откроют только в следующем году

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Новый вход в метро у ТЦ «Грани» откроется не раньше, чем в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского метрополитена.

Вход в метро и фойе нового торгового центра соединит пешеходный переход, рассчитанный на поток больше 20 тысяч человек в час. В конце 2019 года ТЦ «Грани» начали строить на месте бывшего ТЦ «Гранит». Фасад здания выполнен из стекла треугольной формы, проект предполагает в том числе навесы остановок общественного транспорта.

Дизайн-проект разработала новосибирская компания ООО «АрхиГрад», автор проекта новосибирского крематория и речного вокзала (по данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АрхиГрад» образовано в 2006 году. На конец 2021 года баланс компании составил 2,9 млн рублей, чистая прибыль — 305 тысяч рублей).

Здание планируют сдать в конце года. В феврале мы разбирались, кто строит новый ТЦ «Грани», похожий на пилу, а летом показывали, как идет строительство.

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Вход в метроПлощадь МарксаПодземный переходТорговый центр
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