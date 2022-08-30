Здание-пила: торговый центр «Грани» на площади Маркса начали остеклять

Торговый центр «Грани» на площади Маркса в Новосибирске начали остеклять — работы идут на боковой части здания. Архитектурная особенность нового ТЦ — рифленый край железобетонной плиты и острая форма стеклянных фасадов.

Строительство нового здания началось в конце 2019 года, первоначально его должны были возвести в четвертом квартале 2021 года, но сроки сдвинулись до конца декабря 2022 года. Сейчас полностью возвели конструкцию торгового центра и завершили остекление первого этажа.