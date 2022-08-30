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Тема дня«Пешеходная часть проспекта Маркса разрушена»
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Здание-пила: торговый центр «Грани» на площади Маркса начали остеклять

Его планируют сдать в конце 2022 года

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Это уже восьмое торговое здание на застроенной площади Маркса

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Торговый центр «Грани» на площади Маркса в Новосибирске начали остеклять — работы идут на боковой части здания. Архитектурная особенность нового ТЦ — рифленый край железобетонной плиты и острая форма стеклянных фасадов.

Строительство нового здания началось в конце 2019 года, первоначально его должны были возвести в четвертом квартале 2021 года, но сроки сдвинулись до конца декабря 2022 года. Сейчас полностью возвели конструкцию торгового центра и завершили остекление первого этажа.

Весь фасад здания будет выполнен из стекла треугольной формы, это создаст необычный волнистый внешний вид торгового центра

Весь фасад здания будет выполнен из стекла треугольной формы, это создаст необычный волнистый внешний вид торгового центра

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Первый этаж выполнен также из стекла, но без архитектурных особенностей

Первый этаж выполнен также из стекла, но без архитектурных особенностей

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Дизайн-проект разработала компания из Новосибирска — ООО «АрхиГрад». Организация знаменита и другими дизайн-проектами зданий, например, новосибирского крематория и речного вокзала.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АрхиГрад» образовано в 2006 году. На конец 2021 года баланс компании составил 2,9 млн рублей, чистая прибыль — 305 тысяч рублей.

Кроме торгового центра, по проекту «АрхиГрад», будут установлены длинные навесы для остановок общественного транспорта, которые должны гармонично вписаться в архитектурный стиль здания.

Так выглядит вблизи рифленый край здания, он как раз и напоминает жителям пилу

Так выглядит вблизи рифленый край здания, он как раз и напоминает жителям пилу

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Часть первого этажа — проход для пешеходов. Здесь установили колонны и потолок, в котором все слегка отражается

Часть первого этажа — проход для пешеходов. Здесь установили колонны и потолок, в котором все слегка отражается

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В начале февраля НГС разбирался, кто строит новой торговый центр «Грани». Вообще на Маркса строят не только здания, в скором времени планируют обустроить Сквер Сибиряков-Гвардейцев, для него придумали дизайн-проект и концепцию по новому озеленению.

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