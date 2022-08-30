Здание-пила: торговый центр «Грани» на площади Маркса начали остеклять
Его планируют сдать в конце 2022 года
Торговый центр «Грани» на площади Маркса в Новосибирске начали остеклять — работы идут на боковой части здания. Архитектурная особенность нового ТЦ — рифленый край железобетонной плиты и острая форма стеклянных фасадов.
Строительство нового здания началось в конце 2019 года, первоначально его должны были возвести в четвертом квартале 2021 года, но сроки сдвинулись до конца декабря 2022 года. Сейчас полностью возвели конструкцию торгового центра и завершили остекление первого этажа.
Дизайн-проект разработала компания из Новосибирска — ООО «АрхиГрад». Организация знаменита и другими дизайн-проектами зданий, например, новосибирского крематория и речного вокзала.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АрхиГрад» образовано в 2006 году. На конец 2021 года баланс компании составил 2,9 млн рублей, чистая прибыль — 305 тысяч рублей.
Кроме торгового центра, по проекту «АрхиГрад», будут установлены длинные навесы для остановок общественного транспорта, которые должны гармонично вписаться в архитектурный стиль здания.
В начале февраля НГС разбирался, кто строит новой торговый центр «Грани». Вообще на Маркса строят не только здания, в скором времени планируют обустроить Сквер Сибиряков-Гвардейцев, для него придумали дизайн-проект и концепцию по новому озеленению.