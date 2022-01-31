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Подземный пешеходный переход соединит ТЦ «Грани» с метро на площади Маркса

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство

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Так выглядит проект здания

Так выглядит проект здания

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Мэрия Новосибирска выдала муниципальному предприятию «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» разрешение на строительство подземного пешеходного перехода на площади Маркса, который соединит ТЦ «Грани» со станцией метро.

Как говорится в документе, опубликованном на муниципальном портале, проект в 2020 году разработало МУП «УЗСПТС». Протяженность перехода составит 25,5 метра, общая площадь сооружения — 237 квадратных метров. За час объект сможет пропускать 20 400 человек в час. Разрешение действительно до 27 августа 2022 года.

Впервые о строительстве нового ТЦ стало известно в 2013 году, когда неподалеку от «Гранита» открыли перехватывающую парковку на 450 мест. Как сообщал тогда директор торгового комплекса Евгений Якуба, торговый комплекс будет соединен надземным переходом с парковкой.

Спустя два года ООО «Гранит» попыталось продать здание на площади Карла Маркса, 5 за 179 миллионов рублей, однако покупателей тогда не нашлось.

В конце сентября 2019 года появилась информация о том, что на месте «Гранита» на площади Маркса будет построено новое здание. Сообщалось, что «Гранит» превратят в большой торговый комплекс с административными помещениями.

— В дальнейшем нужно еще пройти проектную экспертизу и согласовать проект. Сейчас будет снос зеленого павильона и строительство нового здания. Павильон будет переменной этажностью от пяти до трех этажей. Вход [в метро] будет лишь на третьем этапе — завершающем, — рассказывал тогда НГС заместитель директора ООО «Гранит» Сергей Поварёнкин.

В ноябре 2019 года здание «Гранита» начали сносить.

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