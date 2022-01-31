Подземный пешеходный переход соединит ТЦ «Грани» с метро на площади Маркса

Мэрия Новосибирска выдала муниципальному предприятию «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» разрешение на строительство подземного пешеходного перехода на площади Маркса, который соединит ТЦ «Грани» со станцией метро.
Как говорится в документе, опубликованном на муниципальном портале, проект в
Впервые о строительстве нового ТЦ стало известно в
Спустя два года ООО «Гранит» попыталось продать здание на площади Карла Маркса, 5 за
В конце сентября 2019 года появилась информация о том, что на месте «Гранита» на площади Маркса будет построено новое здание. Сообщалось, что «Гранит» превратят в большой торговый комплекс с административными помещениями.
— В дальнейшем нужно еще пройти проектную экспертизу и согласовать проект. Сейчас будет снос зеленого павильона и строительство нового здания. Павильон будет переменной этажностью от пяти до трех этажей. Вход [в метро] будет лишь на третьем этапе — завершающем, — рассказывал тогда НГС заместитель директора ООО «Гранит» Сергей Поварёнкин.
В ноябре 2019 года здание «Гранита» начали сносить.