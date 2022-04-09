Магазин Decathlon от французской сети закроется в Новосибирске 24 апреля на неопределенный срок

В Новосибирске на неопределенный срок закрывается магазин французской сети Decathlon. Последний рабочий день станет 24 апреля. Информацию о закрытии магазин разослал 9 апреля покупателям на почты и СМС.
— 24 апреля мы приостановим деятельность на неопределенный срок. 24 будет последний рабочий день. С 25 приостановим деятельность на неопределенный срок, — рассказали корреспонденту НГС в магазине Decathlon в Новосибирске.
Также в магазине уточнили, что все гарантии перед покупателями они обязуются выполнить.
Как мы писали ранее, о приостановке работы в России сообщил в пресс-релизе сам Decathlon. В качестве причины компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.
В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября прошлого года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.