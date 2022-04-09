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Магазин Decathlon от французской сети закроется в Новосибирске 24 апреля на неопределенный срок

Они разослали письма на почту покупателей и СМС-сообщения

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Магазин проработал в Новосибирске меньше года

Магазин проработал в Новосибирске меньше года

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В Новосибирске на неопределенный срок закрывается магазин французской сети Decathlon. Последний рабочий день станет 24 апреля. Информацию о закрытии магазин разослал 9 апреля покупателям на почты и СМС.

— 24 апреля мы приостановим деятельность на неопределенный срок. 24 будет последний рабочий день. С 25 приостановим деятельность на неопределенный срок, — рассказали корреспонденту НГС в магазине Decathlon в Новосибирске.

Также в магазине уточнили, что все гарантии перед покупателями они обязуются выполнить.

Как мы писали ранее, о приостановке работы в России сообщил в пресс-релизе сам Decathlon. В качестве причины компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.

В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября прошлого года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.

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