Магазин Decathlon от французской сети закроется в Новосибирске 24 апреля на неопределенный срок

В Новосибирске на неопределенный срок закрывается магазин французской сети Decathlon. Последний рабочий день станет 24 апреля. Информацию о закрытии магазин разослал 9 апреля покупателям на почты и СМС.

— 24 апреля мы приостановим деятельность на неопределенный срок. 24 будет последний рабочий день. С 25 приостановим деятельность на неопределенный срок, — рассказали корреспонденту НГС в магазине Decathlon в Новосибирске.

Также в магазине уточнили, что все гарантии перед покупателями они обязуются выполнить.