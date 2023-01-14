«Я набрала кредитов на 2,7 миллиона»: исповедь человека, чьи ежемесячные выплаты по долгам больше, чем зарплата

Я кредитный маньяк. И у меня биполярное расстройство. Оно диагностировано психиатром. Как это связано? Всё просто: периоды мании превращают меня в шопоголика. Если вы смотрели одноименный фильм, то начальная сцена примерно описывает то самое состояние. Если нет, попробую объяснить.
Когда накрывает, стоит попасть мне на глаза какой-нибудь вещи (чаще всего технике), мне ее хочется до трясучки. Я не могу нормально спать и думать вообще о чем-нибудь другом, кроме этой самой вещи. Пока не куплю. Желание настолько сильное, что я начинаю смотреть все возможные обзоры и распаковки, могу провести весь день за ними. Или даже несколько. И в этом состоянии я легко могу найти аргументы, почему мне нужно это купить. Даже если это чертов электросамокат, от которого я плевалась еще месяц назад.
Так появился велосипед, тот самый электросамокат, три игровые приставки и десятки игр к ним, новый телевизор, больше 100 настольных игр, фотоаппарат мгновенной печати, планшет для цифрового рисунка, 3D-принтер, электронная книга с модными функциями, два вида наушников, красивые светильники, система умного дома и бог знает что еще. Сумма моих долгов на данный момент —
Начиналось всё 6 лет назад достаточно безобидно – с кредита на покупку ноутбука за 35 тысяч. Лёгкость получения желаемой вещи (ведь не надо долго копить, да и мне это никогда не давалось) подкупала, и постепенно я стала позволять себе все больше и больше. А так как болезнь прогрессирует без лечения, за несколько лет я окончательно перестала себя контролировать в периоды подъемов. Очнулась, когда общее число одновременно взятых кредитов приблизилось к 10.
Нормальный человек удивится, как можно себя до такого довести, но в моменты покупки ты искренне счастлив и тебя распирает от восторга. Ты даже понимаешь, что вскрываешь очередную кредитку, которую тебе помогла загасить мама, но в голове в этот момент всегда есть гениальный план. «Он-то точно сработает», — думаешь ты в очередной раз. И это самое коварное. Ни один план не сработает и никогда не срабатывал, потому что ты не способен критически мыслить. Но кого это волнует. У тебя в голове всё складно.
А потом наступает депрессия, когда ты себя не только ненавидишь, чувствуешь никчемным и ощущаешь бессмысленность жизни, но еще и начинаешь костерить из-за всех необдуманных покупок. И страх. Он приходит не сразу, ведь ты погружаешься в пучину безденежья постепенно. В течение нескольких месяцев или даже лет. Сначала ты берешь один небольшой кредит. Потом второй. Третий. Четвертый. Кредитку. Потом рефинансирование. И снова по кругу.
Тебе удается с этим справляться без просрочек, поэтому банки охотнее идут навстречу, они готовы давать тебе больше денег, увеличивают лимит на кредитках, каждый начинает слать тебе СМС про предодобренные суммы. Кредитная история-то хорошая. А еще если брать в течение пары дней кредиты в разных банках, то с большой вероятностью все одобрят, потому что попадают они в кредитную историю не сразу. У меня так было: 3 кредитки на
Осложняется всё тем, что сейчас кредитные продукты выдаются по нажатию пары кнопок в приложении банка (если ты пользовался его услугами) за пару минут, а деньги капают на банковскую карточку. Тебе даже анкету каждый раз заполнять не нужно, всё уже заботливо сохранено. Безусловно, это прогресс, это удобно, но для таких людей, как я, которые периодами зажигаются, как спичка, такое благо оборачивается долговым крестом в итоге.
Да, мы все взрослые люди, должны уметь обращаться с деньгами, думать головой, брать на себя ответственность за поступки. И я беру, пытаюсь найти способы вылезти из этого болота и взять уже под контроль заболевание при помощи медикаментозной терапии и психотерапии. Но я на себе прямо сейчас ощущаю, насколько вся банковская система заточена на заработок денег, что невольно засасывает менее критически мыслящих товарищей в яму. Закрыл кредит? Молодец, а вот еще возьми, Новый год — время воплощать мечты!