«Я набрала кредитов на 2,7 миллиона»: исповедь человека, чьи ежемесячные выплаты по долгам больше, чем зарплата

Начиналось всё 6 лет назад достаточно безобидно – с кредита на покупку ноутбука за 35 тысяч. Лёгкость получения желаемой вещи (ведь не надо долго копить, да и мне это никогда не давалось) подкупала, и постепенно я стала позволять себе все больше и больше. А так как болезнь прогрессирует без лечения, за несколько лет я окончательно перестала себя контролировать в периоды подъемов. Очнулась, когда общее число одновременно взятых кредитов приблизилось к 10.



Нормальный человек удивится, как можно себя до такого довести, но в моменты покупки ты искренне счастлив и тебя распирает от восторга. Ты даже понимаешь, что вскрываешь очередную кредитку, которую тебе помогла загасить мама, но в голове в этот момент всегда есть гениальный план. «Он-то точно сработает», — думаешь ты в очередной раз. И это самое коварное. Ни один план не сработает и никогда не срабатывал, потому что ты не способен критически мыслить. Но кого это волнует. У тебя в голове всё складно.

