Цена — от 20 миллионов. За сколько в Сочи продают квартиры в домах, которые подлежат сносу, и какие схемы используются

Власти Сочи на этой неделе, наконец, заметили огромный самострой в самом центре курорта, да и то, когда он вырос до 7 этажей. Специалисты городского земельного контроля увидели в интернете объявления о продажах апартаментов в центре города на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204031:51 по улице Нагорной, 25. Оказалось, что мэрия Сочи разрешения на строительство комплекса не давала, об этом сообщает управление муниципального земельного контроля Сочи. Была также проведена выездная проверка, которая показала, что разрешительных документов на здание у застройщика нет. Власти направили иск о сносе незаконного дома в Центральный районный суд Сочи, кроме того, написано заявление в правоохранительные органы, которые должны установить, сколько дольщиков уже вложили свои деньги в самострой в центре Сочи. Скорее всего, их уже много. Апартаменты начали продавать на этапе котлована. На сайте в интернете по этому адресу продаются апартаменты премиум-класса с ремонтом, площадью от 25 квадратных метров. Стоимость — от 20 миллионов рублей. А также есть предложения поскромней — от 11 миллионов рублей.
Удивительно! — скажут читатели из других регионов, а для Сочи — это нормальная практика. Татьяна из Курска прочитала новость про самострой на Нагорной в нашем издании и в ужасе написала в редакцию. Утверждает, что связалась с застройщиком, который успокоил ее и пообещал, что в свои апартаменты она сможет въехать, как и было обещано.
— Он сказал, что это такая процедура якобы, что всё узаконивают в Сочи через суды. Не переживайте, всё будет сделано в срок, и не читайте, мол, газеты. Но мне всё равно теперь не по себе. А если снесут?! — говорит Татьяна. — А может, и не снесут, смотря какие договоренности были достигнуты между застройщиком и властями.
28 июля 2021 года в Сочи был введен мораторий на строительство многоквартирных домов. Вроде долгожданная мера, город захлебнулся от самостроев на огородах, которые возводились без канализации, электроэнергии и водоснабжения. Но, что характерно, строительство-то не остановилось. Так и городят на землях для индивидуального жилищного строительства многоквартирники, таунхаусы, коттеджи.
Индивидуальный жилом дом превращается в жилой комплекс бизнес-класса
На улице Ландышевой в СНТ «Эврика», в микрорайоне Мамайка активно продают квартиры в новом жилом комплексе с бассейном. Шикарный вид на море и горы, шаговая доступность до всего. Короче, не квартиры, а мечта.
Местные жители говорят, что строят в последние несколько месяцев ударными темпами, видимо, увлеклись, разрешение у застройщика только на три индивидуальных жилых дома не выше трех этажей. А возводят уже шестой этаж. Оказалось, на участке ИЖС будет
Местный житель Александр Яблоков в интервью автору сочинского блога «С открытым забралом» Анне Колмагорцевой утверждает, что изначально застройщик к многоквартирному строительству, видимо, не готовился, никаких свай не вбивали, залили плату, на которой и городят всю эту конструкцию. Такое себе инженерное решение на горном склоне, где постоянно ползет земля и рвет городской водовод. И уже есть результаты, говорят жители СНТ, вокруг стройки трескаются заборы и дома. Жить на Ландышевой становится опасно, тем более строиться, а еще огромный многоквартирник закроет вид на море, за который они переплачивали, приобретая участки.
Люди стали жаловаться в прокуратуру еще на стадии строительства первого этажа. Надзорный орган, действительно, выявил признаки многоквартирника и пообещал обратиться в суд с иском о сносе незаконно возведенного строения. Прокуратура обнаружила, что в интернете по этому адресу ведется продажа жилых помещений в ЖК «Сочи лайф Парк». В суд было направлено исковое заявление о запрете привлечения денежных средств у граждан, а УВД Сочи должно было провести проверку по признакам мошенничества. Стройка остановилась и стояла почти три года. А в сентябре этого года возобновилась. Теперь строят днем и ночью, в выходные и в праздники. Местные жители снова начали жаловаться и выяснили, что за время затишья застройщики сложа руки не сидели. Разрешенный вид использования земли с зоны Ж-2, где разрешено строительство индивидуальных домов, каким-то чудесным образом превратилась в зону Ж-4, где можно возводить многоквартирники до 36 метров. Оказалось, что эти самые три частных дома, разрешение на строительство которых изначально получил застройщик, уже стоят на кадастре, хотя их в принципе нет. Кадастровый инженер не увидел многоквартирника и поставил на кадастр несуществующие дома.
В 2018 году суд по иску прокурора Центрального района запретил застройщику привлекать средства граждан и постановил удалить информацию о продаже квартир из интернета. А 25 февраля 2020 года застройщики обратились в суд с иском к администрации Сочи о признании незаконным отказ в выдаче им разрешения на строительства многоэтажки, а еще попросили изменить территориальную зону. И этот иск был удовлетворен в полном объеме. После этого скромный ЖК «Сочи Лайф Парк» стал элитным комплексом бизнес класса «Морская панорама». И всё, какие претензии? Когда построят, тогда через суд и введут в эксплуатацию. А дальше хоть трава не расти, или не так: а дальше пусть дом, который построен без строительного надзора, съезжает с оползневого склона вниз и тянет за собой всё СНТ.
Сочинские схемы
Координатор общественного движения «Открытый Сочи» Нина Рогачева в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметила, что никогда такого количества изменений в правила землепользования и застройки Сочи, как сейчас, — не было. Суд подменяет собой администрацию, мнение населения, городское собрание и вообще всю процедуру, которая четко прописана в законе по изменению назначения земель. Одно из главных условий этой процедуры — проведение общественных обсуждений вносимых изменений. Но нет, в Сочи всё просто — их изменяют решением суда, как это и было на Ландышевой.
— Судья решает, что он может обязать администрацию выдать разрешение на строительство со всеми параметрами, которые считает необходимым застройщик, и изменить зону с Ж-2 на Ж-4. Максимум, что мог сделать судья — это обязать администрацию провести публичные слушания или общественные обсуждения по изменению назначения земли, — говорит Нина. Она считает, что администрация Сочи в этом плане не бездействует, по крайней мере, делает именно такой вид. Как получилось по Ландышевой, сначала администрация затянула сроки обжалования судебного решения, которое фактически дало добро на строительство огромного ЖК на ИЖС, но всё же пошла в апелляцию. Апелляционная инстанция сказала: отличное решение, оставляем в силе! А вот кассационный суд его отменил и направил на новое рассмотрение. А там оказалось, что у представителя застройщика нет вообще никакого права его представлять. Решение отменено, а строительство должно быть остановлено. А оно останавливаться не собирается, сегодня там лили бетон.
— И мы в этой судебной коллизии запутались. Половина квартир уже точно продана, и они продолжают продаваться. И теперь они говорят: а как же права дольщиков? Нельзя же их кинуть. Говорят, кто-то из покупателей потребовал обратно деньги, но им их никто не отдает. И вроде бы они судятся с застройщиками, — говорит Нина Рогачева. Она отмечает, что в городе на самом деле нет полного запрета на строительство, вето, например, не действует, если речь идет о комплексном развитии территории или если губернатор подписал с кем-то инвестиционный договор о намерениях.
Терзают эти правила землепользования и застройки как хотят. Якобы проводят общественные обсуждения и спрашивают мнение народа, а он не против. Можно и без слушаний, есть другая схема.
— Даже взять этот самострой на Нагорной. Администрация должна отреагировать на него, подать в суд. Там два варианта: администрация подает иск о сносе, а застройщик подает встречный иск о признании права собственности, и опять же через суд они всё это дело узаконивают. Такого не бывает, что администрация не видит и не слышат, они с квадрокоптера наблюдают. Второй вариант: возможно, появился кто-то, кто важнее. И это тоже может быть передел собственности. Ведь в Сочи рейдерство в последнее время приобрело сумасшедший масштаб, — говорит Нина. Запрет на строительство отсеял только мелких застройщиков, у которых нет ресурсов продавить строительство, и они вынуждены продавать свои участки более крупным и влиятельным игрокам рынка.
Скоро ничего не будет, одни сплошные апартаменты
Председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца говорит, что после введения запрета на строительство изменилось только то, что перестали выдавать официальные разрешения на строительство многоквартирных домов. Но их всё равно продолжают строить. Например, уже почти готов ЖК «На Фабрициуса», в котором, судя по рекламе, продают апартаменты стоимостью от 4 миллионов рублей. Эти таунхаусы построены без единого документа, утверждает активистка.
— Там целый квартал — 91 сотка. Я уже два года пытаюсь эту тему раскачать, пишу везде, но они продолжают строить и продавать апартаменты. В Адлере, в селе Высоком, построили ЖК «Династия Хиллс», там были уведомления на строительство индивидуальных жилых домов, а построили многоквартирники, ввели через суд и продают как помещения, — говорит Елена.
А на улице Пластунской, 150, уже построено пять однотипных многоквартирных домов. У них три этажа открытых, и два спрятаны под крышей. Это тоже сочинское ноу-хау, страшные черные нашлепки на дома, которые, как только их каким-то образом узаконят, сразу снимут, и дом будет пятиэтажным.
Застройщик также получил уведомление на строительство индивидуального жилого дома, который не может быть выше трех этажей. По жалобе общественников стройнадзор заметил лишние этажи у трех домов, а у двух, хотя они все построены по типовому проекту, почему-то нет. Тем не менее администрация Сочи под нажимом общественности подала иск о признании трех домов на Пластунской незаконными. Надо отдать должное городским властям, они судятся, добиваются решений по сносу. Вот только они не исполняются, ни одного незаконного дома за время действия запрета на строительство не снесли.
— Та же Ландышевая, жители завалили жалобами, сейчас администрация в судах. Но где арест, где запрет нахождения на территории? Там стройка идет, и они плевать хотели на суды. Запрета на реализацию помещений тоже нет. Построили, а потом администрация выиграла суды. Сколько у нас таких ЖК, где люди уже живут, а они под снос. Но ничего не сносят. А люди, которые покупают квартиры в таких домах, могут и не знать этого, — говорит Елена.
В последнее время появилась в Сочи новая напасть — гостиницы, бывшие санатории и даже торговые центры превращаются в апартаменты.
На улице Яна Фабрициуса в центре Сочи прямо возле «Дендрария» совсем недавно был деловой центр, а сейчас там открылся офис продаж апартаментов. И его опять никто не видит, а заметят, когда там будет всё продано.
Теперь в Сочи мало кто хочет заморачиваться с гостиничным бизнесом, это ежедневный тяжелой труд — проще переделать отель под апартаменты и распродать их по огромной цене. Бывшая гостиница «Москва» открыла офис продаж, на верхних этажах торговых центров «Атриум» и «Александрия» продаются апартаменты, бывший «Южкурортпроект» на улице Конституции и административное здание на Советской тоже стали комплексом апартаментов, бывший отель «Хайят» и даже Олимпийский университет тоже продают нежилые помещения для жизни.
— А авторы генплана нам говорят, что численность города — 800 тысяч через 22 года будет! Ладно, если люди купят апартаменты, чтоб приезжать на отдых. Но это далеко не все, и никто им не может запретить постоянно проживать, это их собственность. И количество апартаментов никто не регулирует. Практически все гостиницы, которые сейчас строят или реконструируют — это будут апартаменты, — говорит Елена. Нынешнее перенаселение Сочи тогда покажется цветочками. А главное, учесть жителей апартаментов невозможно, ведь в них нельзя зарегистрироваться по месту проживания. Сочи просто превращается в резервацию для местных жителей, а от курорта скоро вообще ничего не останется. Это будет мегаполис на маленьком клочке земли между морем и горами, где катастрофически не будет хватать воды, электроэнергии и дорог.