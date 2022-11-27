Цена — от 20 миллионов. За сколько в Сочи продают квартиры в домах, которые подлежат сносу, и какие схемы используются

— И мы в этой судебной коллизии запутались. Половина квартир уже точно продана, и они продолжают продаваться. И теперь они говорят: а как же права дольщиков? Нельзя же их кинуть. Говорят, кто-то из покупателей потребовал обратно деньги, но им их никто не отдает. И вроде бы они судятся с застройщиками, — говорит Нина Рогачева. Она отмечает, что в городе на самом деле нет полного запрета на строительство, вето, например, не действует, если речь идет о комплексном развитии территории или если губернатор подписал с кем-то инвестиционный договор о намерениях.

Терзают эти правила землепользования и застройки как хотят. Якобы проводят общественные обсуждения и спрашивают мнение народа, а он не против. Можно и без слушаний, есть другая схема.

— Даже взять этот самострой на Нагорной. Администрация должна отреагировать на него, подать в суд. Там два варианта: администрация подает иск о сносе, а застройщик подает встречный иск о признании права собственности, и опять же через суд они всё это дело узаконивают. Такого не бывает, что администрация не видит и не слышат, они с квадрокоптера наблюдают. Второй вариант: возможно, появился кто-то, кто важнее. И это тоже может быть передел собственности. Ведь в Сочи рейдерство в последнее время приобрело сумасшедший масштаб, — говорит Нина. Запрет на строительство отсеял только мелких застройщиков, у которых нет ресурсов продавить строительство, и они вынуждены продавать свои участки более крупным и влиятельным игрокам рынка.

