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Глава Минтруда рассказал, как вырастет материнский капитал в 2023 году

Антон Котяков выступил с докладом на совещании с президентом

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Владимир Путин провел с правительством совещание о поддержке доходов семей. На совещании выступил глава Минтруда Антон Котяков, который рассказал о том, как в 2023 году изменятся выплаты и пособия семьям с детьми. В частности он обозначил как вырастет размер материнского капитала в 2023 году.

- В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей, а на второго он составит почти 780 тысяч рублей, — сообщил Котяков.

Программа маткапитала действует до 2026 года.

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Антон КотяковВладимир ПутинДеньгиПособияСемьи с детьмиВыплаты и пособияМинтруда РФ
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