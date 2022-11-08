Глава Минтруда рассказал, как вырастет материнский капитал в 2023 году

Владимир Путин провел с правительством совещание о поддержке доходов семей. На совещании выступил глава Минтруда Антон Котяков, который рассказал о том, как в 2023 году изменятся выплаты и пособия семьям с детьми. В частности он обозначил как вырастет размер материнского капитала в 2023 году.

- В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей, а на второго он составит почти 780 тысяч рублей, — сообщил Котяков.