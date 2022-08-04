Появился новый способ потратить материнский капитал
Теперь им можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей
Материнский капитал разрешили тратить на оплату частных детских садов. Соответствующий закон
Прежние цели, на которые можно пустить материнский капитал, остаются неизменными — можно направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. Подробнее о них читайте в этом материале.