Появился новый способ потратить материнский капитал

Прежние цели, на которые можно пустить материнский капитал, остаются неизменными — можно направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. Подробнее о них читайте в этом материале.