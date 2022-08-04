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Появился новый способ потратить материнский капитал

Теперь им можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей

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Маткапитал чаще можно будет использовать на оплату детского сада

Маткапитал чаще можно будет использовать на оплату детского сада

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Материнский капитал разрешили тратить на оплату частных детских садов. Соответствующий закон 4 августа подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Согласно поправкам, которые он вносит в действующие правила, средствами маткапитала можно будет оплатить услуги индивидуальных предпринимателей. Ранее допускалась только оплата юридическим лицам. При этом у детского сада должна быть лицензия на образовательную деятельность — это требование остается.

Прежние цели, на которые можно пустить материнский капитал, остаются неизменными — можно направить его на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты. В каждом случае оговорен порядок использования средств, отступать от которого нельзя. Подробнее о них читайте в этом материале.

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