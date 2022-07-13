Евро дешевле доллара впервые за 20 лет: что это значит для экономики и простых россиян

— Во-первых, пандемия коронавируса ударила по еврозоне сильнее, чем по США, — рассказал эксперт. — Именно за счет американских мер по стимулированию спроса, в том числе благодаря их «вертолетным деньгам» для населения, удалось довольно быстро справиться с последствиями для экономики.



Второй причиной Константин Селянин называет нынешние события на Украине, подобных которым на территории Европы не было уже почти 80 лет.

