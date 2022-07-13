Евро дешевле доллара впервые за 20 лет: что это значит для экономики и простых россиян
Основные мировые валюты стоят на биржах почти одинаково уже несколько дней
Курсы доллара и евро сравнялись на международных биржах, а на Московской бирже курс доллара по отношению к рублю даже какое-то время опережал курс евро. В последний раз подобные соотношения фиксировались в декабре 2002 года, а позже европейская валюта всегда уверенно опережала американскую. Мы спросили у экономиста, что это значит для российской экономики и стоит ли переживать простым гражданам.
С начала 2022 года евро уже потеряло порядка 12–15% по отношению к доллару. По словам экономиста Константина Селянина, на это есть две основные причины.
— Во-первых, пандемия коронавируса ударила по еврозоне сильнее, чем по США, — рассказал эксперт. — Именно за счет американских мер по стимулированию спроса, в том числе благодаря их «вертолетным деньгам» для населения, удалось довольно быстро справиться с последствиями для экономики.
Второй причиной Константин Селянин называет нынешние события на Украине, подобных которым на территории Европы не было уже почти 80 лет.
— Это сказывается на экономике еврозоны, а на американской — практически нет, — пояснил экономист. — Прогнозы по экономике Европы становятся хуже, все понимают, что переход на альтернативных поставщиков по газу и нефти также несет огромные расходы для европейских бюджетов, то есть на курсе сказываются еще и ожидания рынков.
При этом, по мнению эксперта, именно для российской экономики последствий от такого изменения курсов не будет практически никаких, потому что она сейчас изолирована от европейской экономики.
— Еще год назад, когда еврозона была нашим крупнейшим торговым партнером, можно было бы говорить, что европейские товары станут дешевле, но теперь их просто нет, — пояснил Константин Селянин. — А из обычных россиян это скажется лишь на тех, кто держал сбережения в евро. Но у нас таких ничтожно мало.
Эту точку зрения поддерживает и независимый инвестиционный советник Виктор Немихин. Он рассказал, что сегодня для россиян не так важно движение доллара относительно евро, потому что из-за санкций у людей нет возможности этими валютами воспользоваться.
— Доллары и евро в наличном виде сейчас в Россию не поставляются, за исключением того, что из-за границы привозят путешественники. У ЦБ отсутствует возможность централизованно закупать наличные евро или доллары. Поэтому курс наличной валюты отличается от курса безналичной валюты на Московской бирже, — объяснил Виктор Немихин.
В случае поездок за границу он рекомендовал использовать валюту той страны, в которую едете, чтобы не потерять на конвертации (например, при оплате картой с рублевого или валютного счета). А для сбережений Виктор Немихин больше порекомендовал именно доллар.
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