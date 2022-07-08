«Так мы своих защищаем?»: у российской компании, работающей на оборонку, изымают оборудование в пользу Siemens

Почему у «Спецдетальмаша» возникли долги

По словам генерального директора Сергея Рябышенкова, компания «Спецдетальмаш» изготавливает широкий ассортимент продукции из металла и работает в том числе с подрядчиками, исполняющими гособоронзаказ. Вот как он описывает ситуацию:



— Несколько лет назад мы начали сотрудничать с лизинговой компанией «Сименс Финанс», взяли два дорогих станка, выплатили за них всю сумму, кроме процентов, которые за пять лет были эквивалентны стоимости оборудования, — объясняет он. — Мы не получили от наших заказчиков по одному из заказов оплату «крашеными деньгами», то есть целевыми средствами на выполнение гособоронзаказа: по этому делу идут отдельные суды.

