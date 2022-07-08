«Так мы своих защищаем?»: у российской компании, работающей на оборонку, изымают оборудование в пользу Siemens
Производитель задолжал немцам из-за неоплаты со стороны заказчика
Судебные приставы попытались изъять два дорогостоящих станка у челябинского производителя сложного крепежа «Спецдетальмаш». Поводом стал долг компании перед подразделением ушедшей из России компании Siemens — лизинговой компанией «Сименс Финанс». Сам долг, по версии руководителей «Спецдетальмаша», возник из-за того, что они не получили оплату от заказчика, выполняющего гособоронзаказы. Дирекция компании отказалась отдавать станки приставам, ссылаясь на два судьбоносных документа: мораторий на банкротства и указ президента
Мораторий на банкротства — мера, впервые введенная весной 2020 года для предотвращения массового разорения российских компаний в период пандемии коронавируса. С 1 апреля 2022 года мораторий ввели снова, но в расширенном ключе: теперь он касается и юрлиц, и граждан вне зависимости от рода деятельности. С граждан и компаний, попадающих под мораторий, запрещено принудительно взыскивать деньги или другое имущество в счет погашения долгов. Мера действует до 1 октября 2022 года, но может быть продлена.
Почему у «Спецдетальмаша» возникли долги
По словам генерального директора Сергея Рябышенкова, компания «Спецдетальмаш» изготавливает широкий ассортимент продукции из металла и работает в том числе с подрядчиками, исполняющими гособоронзаказ. Вот как он описывает ситуацию:
— Несколько лет назад мы начали сотрудничать с лизинговой компанией «Сименс Финанс», взяли два дорогих станка, выплатили за них всю сумму, кроме процентов, которые за пять лет были эквивалентны стоимости оборудования, — объясняет он. — Мы не получили от наших заказчиков по одному из заказов оплату «крашеными деньгами», то есть целевыми средствами на выполнение гособоронзаказа: по этому делу идут отдельные суды.
Компания «Спецдетальмаш» попыталась убедить представителей «Сименс Финанс» подождать, но в 2021 году те подали в суд.
— Так начались наши неприятности, но неприятности вроде как справедливые со стороны «Сименс Финанс»: мы не платим, они пошли в суд, выиграли, — продолжает Сергей Рябышенков. — Тут начинается специальная военная операция, выходит постановление о моратории на взыскания и указ об ответных мерах недружественным организациям. И наша ситуация попадает под оба документа, которые и призваны в сложные времена защитить компании от иностранных инвесторов.
Что такое ответные меры? После введения против России ряда санкций президент РФ и правительство подписали несколько документов, ограничивающих возможности работы российских граждан и компаний с иностранными организациями, относящимися к недружественным странам. Так, указом президента РФ от 3 мая 2022 года № 252 «О применении ответных специальных экономических мер...» запрещается организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 года № 430-р, в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия, входят члены Европейского союза. В тот же день президент подписал указ № 95, который регулирует временный порядок исполнения обязательств перед рядом кредиторов.
Сергей Рябышенков также настаивает, что компания «Спецдетальмаш» не может заплатить со специального счета в пользу немецкой компании «Сименс Финанс», иначе будет нарушен указ президента № 252. Ситуация выглядит патовой, и это, в числе прочего, мешает выполнению других заказов, где, по словам гендиректора «Спецдетальмаша», счет изделий идет на миллионы штук.
Лизинговая компания «Сименс Финанс» является подразделением немецкого производителя оборудования Siemens и продолжает работу в России (по состоянию на 12 мая 2022 года). По данным системы «Контур.Фокус» по состоянию на 6 июня 2022 года, учредителем лизинговой компании является немецкая фирма «Сименс Акциенгезельшафт». Согласно выписке из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965–22- 95933134 от 20.05.2022 года, страной происхождения ООО Лизинговой компании «Сименс Финанс» является Германия. Головная компания Siemens объявила об уходе с российского рынка в середине мая.
Как сработали приставы
В апреле 2022 года приставы УФССП России по Челябинской области возбудили исполнительное производство. «Спецдетальмаш» обратился с ходатайством о его приостановке, но результата это не дало, и в начале июня они получили требование передать два спорных станка ООО ЛК «Сименс Финанс». По словам юристов «Спецдетальмаша», служба приставов посоветовала им идти в суд, что и было сделано: компания обратилась в Арбитражный суд Челябинской области.
— Первое заседание было назначено на 20 июня 2022 года, но вместо того, чтобы явиться на него, судебный пристав-исполнитель вместе с представителями лизинговой компании пришла в наше производственное помещение и попыталась изъять станки, — рассказывает Сергей Рябышенков. — Я поставил машину, перегородил им путь, они тогда разобрали станки.
На первом этапе конфликт закончился ничем: после отбытия приставов станки были собраны и продолжили работу. Следующее заседание Арбитражного суда Челябинской области по этому делу назначено на 7 июля 2022 года.
— Зачем они изымают станки в пользу иностранной компании? — возмущается Сергей Рябышенков. — Чтобы те их потом продали у себя и купили «Джавелины» (переносной зенитно-ракетный комплекс. — Прим. ред.)? А мне уже деваться некуда, я готов жаловаться хоть куда.
В юридическом отделе компании «Спецдетальмаш» подтвердили основные факты дела, сделав при этом акцент на необоснованной, по их мнению, спешке судебных приставов:
— Нам сказали обратиться в суд, мы обратились, но почему-то приставы пришли к нам до решения, не оставив шанса доказать свою правоту, — пояснили в компании.
Позиция приставов: это неимущественное взыскание
В УФССП по Челябинской области настаивают, что исполняют вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2022 года, согласно которому ООО «Спецдетальмаш» должно передать лизинговой компании «Сименс Финанс» принадлежащее ей оборудование. В УФССП подчеркивают, что компания-должник уже обращалась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об отсрочке исполнения, но 16 мая 2022 года суд отказал (документ есть в распоряжении редакции).
В результате не было удовлетворено и ходатайство компании-должника в адрес приставов.
Что касается моратория на банкротства, позиция УФССП по Челябинской области следующая:
— Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 не распространяется на данную ситуацию, так как в пункте 4 части 3 статьи 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что приостановлению подлежат исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства). В данном случае речь идет об исполнительном производстве неимущественного характера, когда судебное решение по сути обязывает должника передать конкретный перечень имущества, то есть совершить определенные действия.
Требования неимущественного характера подразумевают, что должник обязан совершить определенные действия или воздержаться от них, при этом такие взыскания не подразумевают передачу денежных сумм или иного имущества. В данном случае используемое по лизинговой схеме оборудование формально принадлежит самой лизинговой компании, то есть речь не идет об изъятии собственности ООО «Спецдетальмаш».
Аналогичное обоснование служба судебных приставов дает в отношении распоряжения правительства РФ № 430-р «О перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия» и указа президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
— Подчеркнем, что данный указ относится к обязательствам имущественного характера, говорит об исполнении этих обязательств в рублевом эквиваленте и не указывает на полное неисполнение возникших обязательств. В рассматриваемом случае речь идет об исполнительном производстве неимущественного характера: об изъятии у ООО «Спецдетальмаш» и передаче компании-лизингодержателю указанного в исполнительном документе имущества, — пояснили представители УФССП по Челябинской области.
В службе судебных приставов считают, что «Спецдетальмаш» уклоняется от исполнения решения суда, из-за чего к компании будут применены меры принудительного исполнения. При этом ареста имущества не производилось и речь лишь о возврате станков собственнику, то есть лизинговой компании.
Решение по этому спору должен принять Арбитражный суд Челябинской области. В компании «Спецдетальмаш» считают, что после изменения принципов работы с иностранными компаниями возник правовой пробел, сильно осложняющий работу производственных предприятий и отвлекающий ресурсы на судебные тяжбы.
Введенный весной 2022 года мораторий на банкротства сразу вызвал много вопросов. Позже приставы разъяснили, кого именно они временно «простят».