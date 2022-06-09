Кто в 2022 году имеет право на льготы по ипотеке? Раскладываем по полочкам

Сколько денег могут дать?

Зависит от того, где вы планируете покупать квартиру. Для четырех регионов, где стоимость недвижимости особенно высока — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, — предельная сумма составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть.



Эту сумму нельзя увеличить?

С недавних пор это стало возможно: в мае правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной, повысив максимальные лимиты льготных кредитов, но ограничив использование пониженной ставки только на часть суммы. То есть, 6 (или 12, в зависимости от региона) миллионов рублей вы получите под ставку 9% годовых, а всё остальное будете платить как все остальные. Правда, большинство банков пока не очень понимает, как это воплотить на практике.