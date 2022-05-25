Деньги пенсионерам, военным и семьям с детьми: все решения Путина на заседании президиума Госсовета
Президент обсудил меры социальной поддержки с министрами и губернаторами
Заседание президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан завершилось. На нем президент Владимир Путин обсудил с министрами и губернаторами меры поддержки для семей с детьми, пожилых людей и военнослужащих. Во время заседания было озвучено много предложений по новым мерам соцподдержки, реализацию большинства из них еще будут обсуждать и прорабатывать. Однако ряд решений уже приняты президентом. Публикуем все заявления Путина:
- размер пенсии неработающим пенсионерам будет увеличен на 10% с 1 июня;
- прожиточный минимум (а вместе с ним и ряд детских пособий, которые от него зависят) будет увеличен на 10% с 1 июня;
- минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 10% с 1 июля;
- пособие женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет будет увеличено вдвое и составит более 30 тысяч рублей;
- размеры денежного довольствия, премий и других выплат участникам спецоперации на территории Украины пересчитают;
- опыт ряда регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и больными людьми нужно активнее тиражировать;
- регионам следует оказывать дополнительную поддержку детям военных, погибших или получивших ранения в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Помимо этого, президент поручил последовательно проводить политику повышения зарплат и обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. По итогам заседания был подготовлен проект документа, который ляжет в основу дальнейшего развития социальной политики.