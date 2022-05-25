Деньги пенсионерам, военным и семьям с детьми: все решения Путина на заседании президиума Госсовета

Заседание президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан завершилось. На нем президент Владимир Путин обсудил с министрами и губернаторами меры поддержки для семей с детьми, пожилых людей и военнослужащих. Во время заседания было озвучено много предложений по новым мерам соцподдержки, реализацию большинства из них еще будут обсуждать и прорабатывать. Однако ряд решений уже приняты президентом. Публикуем все заявления Путина:

