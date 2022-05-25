Путин заявил, что МРОТ и прожиточный минимум повысят на 10%

Повышение прожиточного минимума скажется на ряде социальных выплат: этот показатель используют как для определения нуждаемости семьи, так и для расчета размера пособий. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, а размер пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет в зависимости от дохода может составлять от 50 до 100% детского прожиточного минимума в регионе. Подробнее о том, какие пособия вырастут, мы рассказывали в этом материале.

