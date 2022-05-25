Путин заявил, что МРОТ и прожиточный минимум повысят на 10%
Размер выплат изменят из-за высокой инфляции
В России внепланово повысят пенсии и прожиточный минимум на 10% с 1 июня, а МРОТ — с 1 июля. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета. Это решение правительство готовило в течение последних двух месяцев — после того как президент его анонсировал и поручил рассчитать точные параметры повышения. Столь долгое принятие решения могло быть обусловлено тем, что Минтруд предложил несколько вариантов и власти выбирали оптимальный.
Повышение прожиточного минимума скажется на ряде социальных выплат: этот показатель используют как для определения нуждаемости семьи, так и для расчета размера пособий. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, а размер пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет в зависимости от дохода может составлять от 50 до 100% детского прожиточного минимума в регионе. Подробнее о том, какие пособия вырастут, мы рассказывали в этом материале.
Обычно МРОТ и прожиточный минимум повышают раз в год, и 2022 год не стал исключением. Минимальный размер оплаты труда 1 января вырос с