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Кризис-2022

Путин заявил, что МРОТ и прожиточный минимум повысят на 10%

Размер выплат изменят из-за высокой инфляции

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Все выплаты вырастут на 10%

Все выплаты вырастут на 10%

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В России внепланово повысят пенсии и прожиточный минимум на 10% с 1 июня, а МРОТ — с 1 июля. Об этом сегодня сообщил Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета. Это решение правительство готовило в течение последних двух месяцев — после того как президент его анонсировал и поручил рассчитать точные параметры повышения. Столь долгое принятие решения могло быть обусловлено тем, что Минтруд предложил несколько вариантов и власти выбирали оптимальный.

Повышение прожиточного минимума скажется на ряде социальных выплат: этот показатель используют как для определения нуждаемости семьи, так и для расчета размера пособий. Например, ежемесячная выплата на детей до трех лет полагается семьям с доходом меньше двух прожиточных минимумов на человека, а размер пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет в зависимости от дохода может составлять от 50 до 100% детского прожиточного минимума в регионе. Подробнее о том, какие пособия вырастут, мы рассказывали в этом материале.

Обычно МРОТ и прожиточный минимум повышают раз в год, и 2022 год не стал исключением. Минимальный размер оплаты труда 1 января вырос с 12 702 до 13 793 рублей, средний по России прожиточный минимум — с 11 653 до 12 654 рублей. О намерении повысить эти показатели второй раз за год Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам 16 марта. Решение было связано с ростом цен: после начала военной операции на территории Украины инфляция в России резко пошла вверх.

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