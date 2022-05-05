«На еду остается 600 рублей». Как рост цен поставил обычную семью на грань выживания

Екатерина Тарасенко — екатеринбурженка, которая живет обычной жизнью вместе с мужем и домашними животными. Однако после начала спецоперации, лавины санкций и взлета цен она внезапно обнаружила, что справляться, как раньше, уже не получается. Более того, сама фраза «как жить» превратилась в крайне серьезный вопрос.



Прочитайте колонку, в которой Екатерина пытается найти на него ответ.

Подумалось тут... Наш с Николаем совокупный доход — около 66 тысяч ежемесячно. Мы работаем в зоомагазине, у меня — 22 смены, у него — 19. Длятся они по 11 часов. Нехитрые подсчеты в реалиях современной жизни показали следующее:

