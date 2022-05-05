«На еду остается 600 рублей». Как рост цен поставил обычную семью на грань выживания
Вместе считаем цифры бюджета и не понимаем, как жить дальше
Екатерина Тарасенко — екатеринбурженка, которая живет обычной жизнью вместе с мужем и домашними животными. Однако после начала спецоперации, лавины санкций и взлета цен она внезапно обнаружила, что справляться, как раньше, уже не получается. Более того, сама фраза «как жить» превратилась в крайне серьезный вопрос.
Прочитайте колонку, в которой Екатерина пытается найти на него ответ.
Подумалось тут... Наш с Николаем совокупный доход — около 66 тысяч ежемесячно. Мы работаем в зоомагазине, у меня — 22 смены, у него — 19. Длятся они по 11 часов. Нехитрые подсчеты в реалиях современной жизни показали следующее:
- 25 тысяч мы отдаем за кредит. Брали на дом и ремонт дома, платить до 2026 года.
- 13,5 тысячи — за корм для четырех с половиной собак (то есть четырех больших и одного совсем гнома). Корм качественный, но отечественного производства.
- 2 тысячи — за корм для трех кошаков.
- 1 тысяча — за сотовую связь.
- 2 тысячи — маме на поддержание штанов (пенсия же роскошна, да и коммуналка ничего).
- 2,6 — за проезд на работу и обратно.
- 8,3 — за еду на работе (из расчета 200 рублей на человека в смену).
- 5 тысяч — за электроэнергию в саду (в зимний период, летом меньше).
- 4,5 — за сигареты (грешны, ага).
- 1,5 — в аптеку за мои таблетки от гипертонии.
То есть, если я не ошибаюсь — а я не ошибаюсь, я пересчитала три раза — на еду в месяц остается 600 рублей. На еду для двух человек, один из которых — двухметровый мужик. И это без учета мелочей типа кошачьего наполнителя. Про покупку штанов уже давно разговор не идет...
Раньше мы справлялись, этот месяц такой первый. Основная проблема — собачий корм, он люто вырос в цене. До этого собаки обходились в девять тысяч. Плюс у меня есть подработки, приносят в месяц две-три тысячи. Но теперь они вряд ли спасут: мои подсчеты весьма условны, а по факту тратится больше. Неучтенного, вроде хозяйственных нужд, оплаты садового налога или покупки дров, тоже хватает. У матери коммуналка дошла почти до восьми-девяти тысяч. В общем, урываешь деньги из одного места — тут же вкладываешь в другое. Проблема глобальна. Даже если бросить курить, начать есть не получается.
Так что делать?
Обедать на работе не магазинным, а брать с собой? Но для этого обеды нужно готовить. Когда? Я появляюсь дома в 22 часа, в 9 ухожу, и так — 4/1. В выходной готовлю, но на двоих дважды в день этого не хватает надолго.
Заготовки? Делаю, когда успеваю. Но для того, чтобы взять что-то из холодильника, туда нужно что-то положить. Вот жду сезон грядок.
Перевести собак на натуральный корм? Но они возрастные, склонны к завороту желудка и всю жизнь на этом корме. Фиг знает, как с натуралкой выйдет. К тому же ее худо-бедно, но нужно готовить и заготавливать. И тут опять вопрос: где и когда?
На целую кучу предложений получается ответить одним-единственным «сейчас?».
— Не хотите сменить работу?
— Что, сейчас?
— Может, бросите курить?
— Серьезно, сейчас?
СЮЖЕТ
Можно, конечно, еще бросить пить и сексом заниматься. Хотя «пить» в бюджет и так не входит, а секс пока вроде бы бесплатное удовольствие. Но, видимо, нужно готовить себя к «прекрасному светлому будущему» и на всякий случай тоже бросить. И тогда из вопроса «как жить?» вопрос превратится в «зачем?».
Мы разбирались с тем, что будет с ценами дальше. Прочитайте также про пять лайфхаков для экономии.
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