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Как получить пособие на детей от 8 до 16 лет, которое пообещал Путин? Отвечает Минтруд РФ

Деньги перечислят в мае

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Раньше пособие на детей от 8 до 16 лет могли получать только одинокие родители

Раньше пособие на детей от 8 до 16 лет могли получать только одинокие родители

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Поздравляя женщин России с Международным женским днем, Владимир Путин заявил, что в стране появится новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Его будут назначать всем семьям с невысокими доходами. Раньше дополнительное пособие на ребенка этого возраста получали только родители-одиночки.

Кому полагаются выплаты?


Пособие назначают семьям, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно, но не всем, а только с низкими доходами — меньше одного прожиточного минимума на человека. Он может меняться в зависимости от региона, в среднем по стране в 2022 году прожиточный минимум составляет 12 654 рубля.

Но это не единственный критерий: на новое пособие распространяется практика комплексной оценки нуждаемости, которую уже применяют при назначении пособия на детей от 3 до 7 лет, выплат беременным в трудной жизненной ситуации и одиноким родителям. Это значит, что оценивают не только доходы, но и наличие домов, квартир, автомобилей, вкладов и другого имущества. Подробный список требований к имуществу можно найти в этом материале.

Также при назначении пособия будет действовать правило «нулевого дохода»: взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то трудовой доход, иначе выплат лишат. Есть исключения — если родители не работают по уважительным причинам, то пособие назначат, но список уважительных причин ограничен. Например, среди них уход за пожилым человеком, длительное лечение или официальная безработица с постановкой на учет в службе занятости.

Все уважительные причины для отсутствия доходов прописаны в документах Минтруда

Все уважительные причины для отсутствия доходов прописаны в документах Минтруда

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Сколько будут платить?


Для определения размера пособия Минтруд использовал практику уже существующих выплат на детей от 3 до 7 лет — эта мера поддержки дифференцируется в зависимости от дохода семьи. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране в 2022 году это 6137 рублей. Если при получении этой суммы семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей 50 копеек в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (12274 рубля в среднем по стране). Это максимальная сумма пособия, больше уже не дадут.

Как подать заявление?


Как сообщили в Минтруде, выплата будет назначаться по принципам социального казначейства. Это значит, что родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги» для получения помощи — все дополнительные документы будут получены самостоятельно.

Когда подавать заявление?


После 1 мая 2022 года.

Когда переведут пособие?


Деньги начнут перечислять семьям в мае. При этом в первом месяце все, кто оформит пособие, получат выплату еще и за апрель.

— Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая, — рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. — То есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца — за апрель и за май.

Как получить деньги?

Как и все пособия в России, деньги будут переводить на карту «Мир» (если у вас ее еще нет — в этом материале мы рассказываем, как ее оформить).

Какие еще выплаты на детей действуют в России?


С 2020 года в России периодически устанавливали временные выплаты на детей — для поддержки семей во время пандемии, на сборы к школе или в качестве подарка к Новому году. О единовременных пособиях в этом году речи пока не идет, однако есть ряд выплат, которые действуют в России на постоянной основе:

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