Как получить пособие на детей от 8 до 16 лет, которое пообещал Путин? Отвечает Минтруд РФ

Поздравляя женщин России с Международным женским днем, Владимир Путин заявил, что в стране появится новое пособие на детей от 8 до 16 лет. Его будут назначать всем семьям с невысокими доходами. Раньше дополнительное пособие на ребенка этого возраста получали только родители-одиночки.



Кому полагаются выплаты?