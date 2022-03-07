Шведская стенка на стенку. Где искать подделку под ИКЕЮ

Похожа на икеевскую и мебель петербуржца Сергея Семенова. На рынке он работает уже четвертый год и, как сам говорит, вдохновлялся дизайнерскими решениями шведских мебельщиков. Но дешево у него, увы, теперь не будет.



— Часть материалов идет из-за рубежа, часть — наша, российская. Я специализируюсь на мебели из массива, в том числе из МДФ. В основном это русские материалы. Дуб, например, привожу с Кавказа, самый бюджетный, какой можно у нас купить. С ним, я думаю, особых проблем не будет. Если говорить о рынке, который работает в сегменте ЛДСП, вот там, думаю, будут проблемы, поскольку есть поставщики из Белоруссии и из-за рубежа. Хотелось бы выйти к какому-то решению без особых потерь, — поделился с «Фонтанкой» мастер.



В мастерской пока стараются воздерживаться от резких движений и никого не увольняют. Но на всякий пожарный Сергей с командой уже разрабатывает план по выживанию в новых условиях.



— Я бизнес свой строил своим потом и кровью, и сейчас, когда у меня отлажены все бизнес-процессы, я понимаю, в какой глубокой попе мы находимся и как из нее надо выплывать, — признался он. — Я уже столкнулся с тем, что где-то невозможно рассчитаться, где-то материал купить по адекватной цене. В неближайшем будущем я вижу — это отсутствие заказов и материалов в адекватном объеме.



Всплеск покупательского спроса в начале прошлой недели Сергей тоже испытал: в надежде спасти деньги от инфляции люди решили вложиться в красивое, и на мастерскую посыпались заказы. Но он вполне отдает себе отчет в том, что явление это, скорее всего, временное.



Для поклонников шведского мебельного дизайна есть еще одна лазейка: петербургская компания на улице Кондратенко изготавливает почти идентичные фасады для корпусов ИКЕИ.



— Копию «как ИКЕА» сделать не получится. Делаем фасады либо крашенные эмалью, либо в шпоне, пленку не делаем. И если вы рядом поставите с икеевской мебелью, то будет всё же отличаться, — рассказали «Фонтанке» мастера. — Мы от ИКЕИ и импортных поставщиков не зависим, берем всё у местных, но у них зато всё импортное, кроме фанеры и МДФ. Вопрос только в цене. Сегодня фурнитуру забирал, петли. То, на что планировал потратить 50 тысяч рублей, стало 95. Реально цены выросли в 2 раза . Краски привязаны к курсу, шпон американский, цена на него каждый день меняется. Нет повода для оптимизма.



Заговорив о фурнитуре, ребята подняли острую тему. Одна из составляющих мебели ИКЕИ — доводчики, петли и направляющие австрийской компании Blum. 10 заводов и 27 дочерних фирм в Австрии, Германии, Канаде, США, Швеции производят их, в том числе специально для ИКЕИ. Не будет фурнитуры Blum, и чудо икеевской мебели с ее мягкими дверцами и самозакрывающимися полочками сойдет, как с белых яблонь дым.



А предпосылки к этому уже есть: офисы фирмы «Гинис», петербургского дилера австрийской фурнитуры, захлебываются от заявок:



— У нас большие очереди. Много желающих стало купить их фурнитуру. Вдруг. Цены у нас привязаны к евро.



Незамысловатый, но уютный дизайн шведского бренда перенимали многие производители мебели. К примеру, знаменитые икеевские табуретки с гнутыми ножками и по сей день продает интернет-магазин под брендом крупного производителя спортинвентаря «Кеттлер». Однако в разговоре с «Фонтанкой» представитель продавца заявил, что их табуретки никакого отношения к икеевской мебели не имеют. Такие же круглые табуретки с четырьмя изогнутыми ножками есть в ассортименте нескольких продавцов на крупных маркетплейсах. Внешне, по крайней мере, на фотографии, они неотличимы от икеевских и вполне подойдут тем, кто не хочет совсем отказываться от привычного дизайна.



Доставка не работает

Уход ИКЕИ с российского рынка оставил без работы многие компании, занимавшиеся скупкой мебели шведского бренда под заказ и ее доставкой в регионы, где магазинов бренда не было.



Например, пермские предприниматели выезжали на закуп в Уфу, волгоградские — в Ростов-на Дону, мурманские — в Санкт-Петербург. За услугу доставки они брали от 5 до 10 проценто в от суммы заказа, а сейчас остались без копейки.



— К сожалению, сбор заказов на доставку из ИКЕИ временно приостановлен из-за приостановки работы ИКЕИ в России. О возобновлении сбора мы сообщим дополнительно. Надеемся, что ИКЕА возобновит работу.



Причем в Мурманске предприниматели диверсифицировали риски и продолжают доставлять заказы из «Хофф», «Леруа Мерлен», «Максидома». А вот волгоградские и пермские только решают, как будут выживать в новых условиях.



Куда интереснее сейчас ситуация у тех, кто возил специалитеты из финской ИКЕИ. Ассортименты в разных странах немного отличаются, и были гурманы, которым требовалось что-то именно из Хельсинки. Сейчас эта услуга всё еще доступна, но по финансам она становится «золотой».

