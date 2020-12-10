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Правительство упрощает налоговый вычет за ипотеку. Как будем получать деньги?

ФНС сама проверит, есть ли у человека право на возврат денег

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Когда новые правила начнут работать, приходить в офис налоговой будет необязательно

Когда новые правила начнут работать, приходить в офис налоговой будет необязательно

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Налоговый вычет за квартиру, купленную в ипотеку, можно будет получить проще, чем раньше. Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что сейчас многие семьи не имеют возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета в размере 13% от суммы кредита и процентов просто потому, что сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывают трудности.

После упрощения процедуры получения имущественного вычета, чтобы получить право на него, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика. Дальше ФНС будет действовать самостоятельно.

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— Это избавит человека от необходимости документально подтверждать свое право. Всё сделает автоматизированная система Федеральной налоговой службы, она обработает информацию, обратившись к необходимым источникам, — объяснил Мишустин.

Таким источником может быть, например, банк, который выдал ипотечный кредит.

По словам премьер-министра, проверка данных будет занимать значительно меньше времени. Сейчас деньги поступают на счет в течение трех месяцев. Когда изменения вступят в силу, проверка заявления на возврат будет занимать 30 дней вместо трех месяцев, как сейчас. Однако налоговики смогут продлить срок камералки до тех же трех месяцев, если у них появятся подозрения, что вы нарушаете законодательство о налогах и сборах. Налоговые органы довольно дотошно проверяют, не пытаетесь ли вы их обмануть, поэтому иногда получить вычет бывает непросто. Подробнее о том, какие ошибки наиболее распространены при получении налогового вычета и как их не допустить, можно прочитать в этом материале.

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ипотеканалогналоговый вычет
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