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Воду в Оби назвали экстремально грязной — какие примеси в ней обнаружили

Специалисты выявили 226 случаев загрязнения

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По данным Минприроды, Обь стала самой грязной рекой России

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Воду в реке Обь назвали экстремально грязной. Об этом сообщили на совещании комитета Госдумы по экологии.

— В 2023 году на территории управления было зафиксировано 226 случаев загрязнения. Из низ высокого — 142 случая, экстремально высокого — 84, — пояснила начальник Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Криворучко.

Согласно данным Минприроды, Обь стала самой грязной рекой России. Исследователи обнаружили в ней критический уровень марганца, меди, цинка, нитритного азота и железа.

В августе прошлого года в Новосибирске на Оби вдоль берега по воде растянулись радужные пятна. Инцидентом занялась прокуратура.

Грязная водаРека ОбьЭкологияНовосибирск
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