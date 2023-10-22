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СрочноЖители улицы Малыгина мучаются от едкого порошка
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Горит в горле и щиплет глаза: жители улицы Малыгина в Новосибирске мучаются от едкого порошка — они сняли об этом видео

Местные предполагают, что вещество летит с мусорного полигона

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Автор ролика уверяет, что порошок осел на асфальт

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Жители улицы Малыгин в Новосибирске сняли на видео порошок, который по их словам, летит с мусорного полигона рядом. Информация об этом появилась в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте».

В паблике опубликовали разговор жителей и видео с улицы. На них местные рассказывают о том, что после вчерашнего сильного ветра, с полигона полетел порошок. Они уверяют, что из-за вещества горит в горле и щиплет глаза. Жители говорят, что порошок прилип к асфальту и похож на клей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!», vk.com

Автор поста беспокоится, что порошок попадет на фрукты и овощи, которые продают на рядом расположенном рынке. Жители отметили Алексея Александрова, председателя общественной организации «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков» области. Он рассказал НГС, что на улице Малыгина есть рынок, который расположен близко к жилым домам и полигону. Почему в посте отметили именно его, Алексей не знает.

Журналист пыталась позвонить на Хилокский рынок, но на звонки не ответили. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать как будут бороться со случившейся проблемой.

Летом прошлого года журналист НГС побывал на мусорной свалке и пообщался с жителями улицы Малыгина, которые жаловались на горящий полигон.

Обновлено. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Новосибирского района. Удалось установить, что сотрудники не осуществляли контроль за состоянием земельного участка, граничащим с рынком на улице Малыгина.

В связи с этим допустили несанкционированное размещение свалки, в частности твердых бытовых отходов. В результате захламления земельного участка произошло загрязнение почв. Следователи допрашивают сотрудников районной администрации, проводят необходимые следственные действия.

ПорошокМусорный полигонЗагрязнение
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