Горит в горле и щиплет глаза: жители улицы Малыгина в Новосибирске мучаются от едкого порошка — они сняли об этом видео

Жители улицы Малыгин в Новосибирске сняли на видео порошок, который по их словам, летит с мусорного полигона рядом. Информация об этом появилась в паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в социальной сети «ВКонтакте».
В паблике опубликовали разговор жителей и видео с улицы. На них местные рассказывают о том, что после вчерашнего сильного ветра, с полигона полетел порошок. Они уверяют, что из-за вещества горит в горле и щиплет глаза. Жители говорят, что порошок прилип к асфальту и похож на клей.
Автор поста беспокоится, что порошок попадет на фрукты и овощи, которые продают на рядом расположенном рынке. Жители отметили Алексея Александрова, председателя общественной организации «Союз поддержки и развития оптовых и розничных рынков» области. Он рассказал НГС, что на улице Малыгина есть рынок, который расположен близко к жилым домам и полигону. Почему в посте отметили именно его, Алексей не знает.
Журналист пыталась позвонить на Хилокский рынок, но на звонки не ответили. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать как будут бороться со случившейся проблемой.
Летом прошлого года журналист НГС побывал на мусорной свалке и пообщался с жителями улицы Малыгина, которые жаловались на горящий полигон.