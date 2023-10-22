Горит в горле и щиплет глаза: жители улицы Малыгина в Новосибирске мучаются от едкого порошка — они сняли об этом видео

Обновлено. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Новосибирского района. Удалось установить, что сотрудники не осуществляли контроль за состоянием земельного участка, граничащим с рынком на улице Малыгина.



В связи с этим допустили несанкционированное размещение свалки, в частности твердых бытовых отходов. В результате захламления земельного участка произошло загрязнение почв. Следователи допрашивают сотрудников районной администрации, проводят необходимые следственные действия.