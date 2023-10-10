Солнечное болото. Под Новосибирском власти осушают живописное озеро — как жители коттеджного поселка пытаются его спасти

Выше по течению Мосихи попадается рыбакам и некрупный хариус, а еще ставят собственные плотины бобры, гнездятся утки, а прошлым летом, говорят, даже жил лебедь. Один существенный сброс озеро уже действительно пережило в 2021-м, но многие уверены, что без этого можно было обойтись.



— Уровень перелива находится вот здесь, — показывает на толстенные резервуары в двух метрах над нынешним уровнем воды еще один местный житель. — Как бы вода ни поднялась, она на дамбу не пойдет. По вот этим двум большим каналам она поднимается и потом сливается в Мосиху ниже по течению. Зачем столько сливать было? Я сам этой весной ходил смотреть, не переливается ли: до дороги оставался метр. Но выше вода не пошла.

