Солнечное болото. Под Новосибирском власти осушают живописное озеро — как жители коттеджного поселка пытаются его спасти

Жители ТСН «Солнечное озеро» под Новосибирском специально купили дома и участки в живописном месте возле рыбного пруда, но неожиданно столкнулись с тем, что озеро начало пересыхать. Оказалось, воду специально сбрасывают, чтобы по весне паводком не размыло автомобильную и железную дороги. Спасать коммуникации от таких аварий должна построенная более 30 лет назад система перелива, но за последние три года ее минимум во второй раз повреждают нелегальные сборщики металла. Журналисты НГС побывали на берегу стремительно пересыхающего водоема и попытались понять, кто должен отвечать за его сохранность.
Великая сушь
Озеро Быково или, как называют его местные, Быковское расположено на территории Березовского сельсовета Новосибирского района и отгорожено от трассы сразу двумя коттеджными поселками — «Тандемом» и «Солнечным озером». Если небольшому водоему название на карте и льстит (технически это пруд, искусственное гидротехническое сооружение на запруженной малой реке Мосихе), то ненамного. Места здесь живописные, красивые классической среднерусской красотой: березовая рощица с небольшим вкраплением осин расходится, открывая пологие зеленые берега вокруг овального, синего в октябре водяного зеркала.
Впрочем, сейчас о былых красотах приходится только вспоминать: уровень воды упал почти вдвое.
— Видите, где камыши стоят? — указывает на плотную стену рогоза пожилой рыбак Михаил Ильич, разбирающий удочку (время уже идет к полудню, и утренний клев давно прошел). — Вот там вода должна быть. Чуть не вдвое упала. Я помню это озеро с 1987 года, в позапрошлом году сливали воду, но не до такой степени.
Местным его можно назвать с натяжкой: Михаил Ильич живет не в одном из двух коттеджных поселков, а на дачах, расположенных на остановочной платформе 38 километр по Кузбасской ветке. Путь оттуда не слишком близкий, но приезжают и из более отдаленных мест — из Березовки, Барышева, даже, по словам защитников озера, с палатками едут из Кемеровской области: природа здесь красивая, а клев отменный.
— А что здесь поймать можно?
— Окуни, караси, щуки, белый амур, — обстоятельно перечисляет пенсионер. И на немой вопрос, что последний, азиатский вид забыл в пруду в Новосибирской области объясняет: — Тут бизнесмен зарыбливал озеро, пытался организовать платную рыбалку. Что-то у него не пошло, а рыба осталась.
Выше по течению Мосихи попадается рыбакам и некрупный хариус, а еще ставят собственные плотины бобры, гнездятся утки, а прошлым летом, говорят, даже жил лебедь. Один существенный сброс озеро уже действительно пережило в 2021-м, но многие уверены, что без этого можно было обойтись.
— Уровень перелива находится вот здесь, — показывает на толстенные резервуары в двух метрах над нынешним уровнем воды еще один местный житель. — Как бы вода ни поднялась, она на дамбу не пойдет. По вот этим двум большим каналам она поднимается и потом сливается в Мосиху ниже по течению. Зачем столько сливать было? Я сам этой весной ходил смотреть, не переливается ли: до дороги оставался метр. Но выше вода не пошла.
Система и вправду проста, но рассчитана надежно: ни разу с того момента, как давно почивший совхоз установил здесь эту систему, Быковское озеро не становилось причиной разрушения ни автомобильной, ни тем более проходящей в нескольких километрах отсюда железной дороги.
Тем не менее осенью 2021 года воду спустили из-за того, что плотина оказалась в аварийном состоянии.
— В позапрошлом году приехали железнодорожники, у них машина своя была, и целая делегация тут ходила. Я подошел, поинтересовался, — вспоминает житель «Солнечного озера» Игорь Крылов. — Говорят: есть предписание МЧС понизить уровень воды, потому что в каком-то регионе России размыло такое же искусственное сооружение и смыло мост железнодорожный. МЧС дало команду [подобные места] железнодорожникам обследовать.
Специалисты действительно нашли повреждения дамбы: нелегальные сборщики металла срезали часть переливной системы. Как рассказал Игорь Крылов, сельсовет тогда выделил деньги, часть собрали с жителей, «горбушку» на трубе заварили и сверху засыпали грунтом, чтобы такое не повторилось.
— В прошлом году, когда мы все починили, это действительно помогло, сезон мы пережили — если и спускали, то чуть-чуть, — соглашается его супруга Елена. — А в этом году вообще без каких-то причин снова приехали и спустили. И главное, позже, быстрее, чем в прошлый раз! И мы уже ничего не успеваем сделать.
В этот момент председатель «Солнечного озера» Михаил Ведерников, который вместе с фотожурналистом НГС ходил обследовать систему перелива, возвращается с неутешительными новостями: причины спускать воду были.
Все вокруг народное
— Мы считали, что перелив в полном порядке, — говорит Михаил Ведерников. — Но выход, лоток — чтобы вода в случае перелива не била в одну точку — с одной трубы снова срезали. Поток будет мощнее. И второе мы сейчас увидели: там, где мы в прошлый раз сыпали грунт, произошла усадка, не уплотнили мы его.
Для отсыпки куда лучше подошел бы крупный гравий, но он стоит дорого. По подсчетам председателя, в прошлый раз хозяева коттеджей собрали порядка 90 тысяч рублей, и это для любого добровольного соседского объединения уже неплохо. Но платить каждый год, зная, что деньги в итоге пойдут в карман нелегальным сборщикам металла — по сути, ворам, явно не хотят ни в коттеджном поселке, ни в сельсовете.
За Быковский пруд отвечает именно сельсовет, но лишних денег в его бюджете нет. Рискуя навлечь на себя гнев соседей, Михаил Ведерников признает: если бы он был на месте главы сельсовета Натальи Романовой, поступил бы похожим образом. Да, предпринял бы комплекс различных мер, но сначала все-таки сбросил бы воду, чтобы исключить возможные аварии и катастрофы.
— Халатность, на мой взгляд, тут только в одном — в отсутствии контроля за состоянием объекта, — объясняет он соседям. — Допускается воровство. Нет работы с полицией. Нет видеонаблюдения, которое можно и нужно было организовать.
На встречу с жителями коттеджного поселка звали и главу сельсовета Наталью Романову, но она прийти не смогла — лежит в больнице. Но у местных есть письменный ответ из администрации за ее подписью.
— Понижение уровня воды осенью — это необходимая мера безопасности для безопасного прохождения паводка в весенний период. Сейчас сброс воды завершен. Это искусственный водоем, созданный для полива полей, и мы обязаны не допускать угрозы для автомобильной, железной дороги. Решение о понижении уровня было принято после совместного обследования представителями железной дороги. Если необходимо, обращайтесь в администрацию, — зачитывает (полный текст есть в распоряжении НГС) Михаил Ведерников и тут же комментирует: — Мы, естественно, обратимся, получим копию протокола, на основании которого произведен слив, чтобы узнать о причинах и мерах, принимаемых администрацией по восстановлению дамбы.
Жители «Солнечного озера» этими планами, похоже, не удовлетворены: да, возможно сливов больше не будет. Но до холодов вода не успеет вновь заполнить искусственный водоем. А значит, рыба зиму, скорее всего, не перенесет.
Кому караулить воду?
«Партизанить», перекрывая слив, местные теоретически могут, но практически не хотят. А решить вопрос по закону не выходит. Соседи семьи Крыловых обращалась и в Минприроды, но ответ министерства их не порадовал: согласно ему, летом в пруду был невысокий уровень воды из-за погоды, а решение о сбросе, исходя опять-таки из соображений безопасности, принимает собственник. То есть Березовский сельсовет Новосибирского района.
Есть в истории и еще одна заинтересованная сторона: агропредприятие «Сады Гиганта», которое, по информации жителей «Солнечного озера», арендует Быковское озеро, чтобы брать оттуда воду для полива. Претензий к коммерсантам у людей нет: водоем изначально создавался для орошения полей. Но хватит ли ее теперь, они не понимают.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Сады Гиганта» — дочернее предприятие ООО «Гигант плюс», четверть уставного капитала также внесла директор компании Елена Полупанова. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. По состоянию на конец 2022 года предприятие заработало 775 миллионов рублей, чистая прибыль составила 1,1 миллиона рублей.
НГС обратился с запросом в агрокомплекс, чтобы узнать, может ли осложнить их работу сброс воды из Быковского озера, а также имеет ли руководство «Садов Гиганта» возможность следить за сохранностью гидротехнических технических сооружений на пруду.
Кроме того, мы отправили запрос в администрацию Березовского сельского совета, чтобы узнать, какие именно меры по восстановлению поврежденной дамбы там будут принимать и обращались ли сельские чиновники в полицию по факту повреждения гидротехнических сооружений и хищения металла.
Аналогичный вопрос НГС адресовал и представителям ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, сколько именно обращений зарегистрировали полицейские, и от кого они исходили.
Ранее НГС писал о том, что жители Новосибирской области пожаловались на мор рыбы. В Росрыболовстве ответили, что виноваты не люди, а природа.