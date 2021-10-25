У вас озеро убежало: под Новосибирском почти исчезло живописное озеро — его спускают намеренно

В прошлом году жители поселков стали замечать, что озеро мелеет, а среди жителей распространился слух, что его планируют вообще осушить.



— Мы купили дом 5 лет назад, всё было нормально, и вдруг в прошлом году по осени прошла информация, и озеро стало мелеть, — рассказала жительница одного из поселков Елена. — Заметили мы, что озеру приходится совсем уже туго, этим летом. Кто-то приехал и варварски заглушки, которые плотину держали, открыл и часть озера спустил.



С августа жители писали обращения главе Берёзовского сельсовета, на территории которого расположено озеро, и в Министерство природных ресурсов и экологии, начали собирать подписи для обращения в прокуратуру.



— Там рыбачат постоянно, лед для ледовых скульптур берут из нашего озера. Там рыбы — море, раков — море, бобры, выдры, — говорит Елена. — Есть мнение, что на зиму нужно однозначно наполнить озеро, иначе перемерзнет, и вся живность погибнет. Счет идет на дни. Но никто ничего не предпринимает и даже, наоборот, в некоторые периоды дня вода вдруг начинает ускоряться, как будто ее качают насосом с другой стороны.

