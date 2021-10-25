У вас озеро убежало: под Новосибирском почти исчезло живописное озеро — его спускают намеренно

В Новосибирской области решили осушить озеро Быково
Этим летом жители берегов озера Быково стали замечать, что уровень воды в нем сильно упал. Вскоре на ровной глади воды временами начала появляться рябь: озеро в буквальном смысле стремительно утекало. Потом всё прекращалось, а затем начиналось снова. Местные жители выяснили, что озеро собираются осушить, и забеспокоились: в нем водится рыба, на берегах живут птицы и бобры. Почему живописный водоем рядом с наукоградом Кольцово решили ликвидировать, выяснила Лиза Пичугина.
Убегающее озеро
Озеро Быково примыкает к одноименному селу и находится в нескольких километрах от Кольцово — при желании можно добраться на велосипеде. С другой стороны у озера построена пара коттеджных поселков, и водоем всегда был их преимуществом.
В прошлом году жители поселков стали замечать, что озеро мелеет, а среди жителей распространился слух, что его планируют вообще осушить.
— Мы купили дом 5 лет назад, всё было нормально, и вдруг в прошлом году по осени прошла информация, и озеро стало мелеть, — рассказала жительница одного из поселков Елена. — Заметили мы, что озеру приходится совсем уже туго, этим летом. Кто-то приехал и варварски заглушки, которые плотину держали, открыл и часть озера спустил.
С августа жители писали обращения главе Берёзовского сельсовета, на территории которого расположено озеро, и в Министерство природных ресурсов и экологии, начали собирать подписи для обращения в прокуратуру.
— Там рыбачат постоянно, лед для ледовых скульптур берут из нашего озера. Там рыбы — море, раков — море, бобры, выдры, — говорит Елена. — Есть мнение, что на зиму нужно однозначно наполнить озеро, иначе перемерзнет, и вся живность погибнет. Счет идет на дни. Но никто ничего не предпринимает и даже, наоборот, в некоторые периоды дня вода вдруг начинает ускоряться, как будто ее качают насосом с другой стороны.
Опасная вода
Озеро образовано искусственно, плотиной на реке Мосихе. Но за время ее существования ее едва не разобрали по частям: спилили вентили на заглушках, которые регулировали уровень воды, часть огромной трубы. Местным жителям пояснили, что в совокупности это делает плотину аварийной, а озеро — небезопасным.
В Минприроды в ответ на запрос НГС сообщили, что на балансе ведомства озеро не числится. Формально Быково — пруд, образованный плотиной, которой, в свою очередь, владеет Берёзовский сельсовет. Все обязанности по контролю за плотиной и прудом, таким образом, возлагаются на администрацию сельсовета.
Как рассказала журналисту НГС глава администрации Берёзовского сельсовета Наталья Романова, оформить в собственность пруд пришлось в 2019 году по требованию прокуратуры. Когда-то пруд сделали для нужд местного совхоза, но совхоз распался, и он вместе с плотиной оказался без хозяев. Никаких документов на плотину не осталось, и чтобы понять, как эксплуатировать озеро, администрация заказала обследование, для которого пришлось спустить воду. Но результаты оказались неутешительными.
— В прошлом году мы попробовали понять вообще, сможем ли мы спуск воды сделать, установили, что задвижки спилены. Если нам понадобится быстро слить воду, мы не сможем этого сделать. Накопится вода и пойдет через верх насыпи — мы не сможем контролировать это. У нас там автомобильная дорога, железная дорога, которые могут пострадать от этого, — говорит глава администрации. — Насыпь находится в предаварийном состоянии, потому что вода начала просачиваться сквозь насыпь. Она замерзнет, весной растает, станет мягкой, и ее может просто смыть.
Помимо разрушающейся плотины есть и другие проблемы: отсутствие тех самых вентилей на задвижках, разрушающиеся переливные трубы, заросшее русло реки в месте водосброса из озера — список, в общем, из 18 видов работ, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить безопасность плотины. Только на восстановление земляного вала нужно около 300 тысяч рублей, подсчитала Наталья Романова, еще примерно столько же — на восстановление труб. Этих денег сегодня нет.
В идеале, отметила глава сельсовета, стоило бы привлечь к работам тех, кто пользуется озером: коттеджников, которые повышают цены на землю засчет близости к воде, предприятия, которые берут воду для орошения и других целей. Но желающих, конечно, нет.
Сейчас в администрации ждут предварительных расчетов — с ними уже пойдут на региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям, а дальше будут действовать по той инструкции, которую получат в правительстве области.
На вопрос, можно ли получить средства из регионального бюджета на ремонт опасной плотины, Наталья Романова говорит, что для этого в любом случае нужно разработать проектно-сметную документацию — а это тоже деньги.
— Деньги на проектно-сметную документацию нам не выделяют — мы можем попасть только в программу ремонта, но это произойдет при самом оптимистичном раскладе минимум через 2 года, — сказала она.
Что касается жалоб местных жителей, то к ним глава Берёзовского сельсовета относится спокойно: мол, да, это наш объект, объект опасный, у нас есть полное право полностью спустить воду.
— Надо помнить, что это искусственный объект, а не природное озеро, которое нужно срочно сохранять. Здесь речь идет о том, насколько будет опасно, если мы не спустим воду. Ответственность тогда наступит у меня, — напомнила Наталья Романова.
А что касается местной фауны, то раньше, ссылается она на старожилов, озеро спускали на зиму каждый год — озерные караси нормально переживали это время, закопавшись в ил. А сегодня и зимы уже не такие суровые, как раньше.
Это не первый случай, когда возле Новосибирска решают осушить озера: в конце июля стало известно о планах осушить озера Серебряное и Каинка в Каинской заимке. ИЦиГ СО РАН тогда объяснили, на чьем балансе находятся озера, и что их осушают, чтобы прочистить — затем вода накопится в них снова. В случае с озером Быково, если плотину удастся починить, с наполнением озера проблем тоже быть не должно: помимо реки Мосихи, которую здесь тормозит плотина, озеро питают ключи.