Под Новосибирском решили осушить два озера. Что с ними будет дальше?

В поселке Каинская Заимка под Новосибирском осушат два озера
В поселке Каинская Заимка под Новосибирском решили осушить озера Серебряное и Каинка. Они находятся на балансе Института цитологии и генетики СО РАН. Местные жители опасаются, что останутся без места отдыха, а также осушение навредит флоре и фауне. При этом в институте объясняют, что озера наполнят снова.
Попросили сохранить водоем
Жители заявили, что уже отправили в правительство Новосибирской области и администрацию Барышевского сельсовета обращение по ситуации. Копию обращения также прислали в редакцию НГС. В нем, в частности, также отмечается, что суд после предписания прокуратуры потребовал от института провести техническое обследование озер.
— Нам стало известно, что в ответ на вынесенные предписания ИЦиГ СО РАН собирается спустить уровень воды обоих прудов на нулевую отметку в период
Они отметили, что на озере живут утки и лягушки, также там водится рыба — карась и карп. Рядом с водоемом гнездятся птицы.
— Мы считаем, что это нанесет непоправимый вред экологии, флоре и фауне территории. Со дна бьют естественные ключи, и образованы они речкой Камышевкой. И несмотря на искусственный подъем уровня воды, в обоих прудах образовалась своя экосистема. Просим вас предотвратить экологическую катастрофу и разобраться с ситуацией в пользу сохранения водоемов. Просим не лишать нас одного из немногих мест отдыха в районе и не губить флору и фауну данного места, — пишут авторы обращения.
«Никто не собирается осушать насовсем»
В пресс-службе ИЦиГ СО РАН НГС объяснили, что озера осушают, а затем чистят каждый год. После этого вода поступает в пруды снова.
— Эти работы не вредят экосистеме водоемов и проводятся далеко не впервые. Жители и садоводы прилегающих территорий осведомлены об этом, и с ними налажено взаимодействие (в частности, их заранее оповещают о дате и сроках проведения подобных работ). Озера никто не собирается осушать насовсем. После проведения регламентных работ воды будет столько же, сколько и до их начала, — рассказал НГС пресс-секретарь ИЦиГ СО РАН Георгий Батухтин.
Он уточнил, что осушение озер — плановая работа, которая проводится независимо от предписания прокуратуры. Даты осушения пока согласуют с ближайшими дачными сообществами.
Ранее НГС подготовил материал о 13 живописных озерах, на которых можно отдохнуть летом. Некоторые из них находятся в Новосибирске, а до одного придется добираться довольно долго, но оно того стоит. Посмотрите на эти водоемы в нашем материале.