Под Новосибирском решили осушить два озера. Что с ними будет дальше?

В поселке Каинская Заимка под Новосибирском решили осушить озера Серебряное и Каинка. Они находятся на балансе Института цитологии и генетики СО РАН. Местные жители опасаются, что останутся без места отдыха, а также осушение навредит флоре и фауне. При этом в институте объясняют, что озера наполнят снова.

Попросили сохранить водоем

Жители заявили, что уже отправили в правительство Новосибирской области и администрацию Барышевского сельсовета обращение по ситуации. Копию обращения также прислали в редакцию НГС. В нем, в частности, также отмечается, что суд после предписания прокуратуры потребовал от института провести техническое обследование озер.

