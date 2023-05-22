Человек не вмешивался: в Росрыболовстве объяснили массовую гибель рыбы в новосибирских водоемах

В Росрыболовстве объяснили причины массового мора рыбы и мальков в водоемах Новосибирской области.
В 2023 году такие случаи участились: 22 мая о массовом море рыбы в Берди сообщил портал «Бердск-онлайн», 13 мая о тысячах мертвых мальков в Обском водохранилище рассказал НГС, 2 мая стало известно о подобном инциденте в озере Клыгино Сузунского района.
— Подобные случаи массового мора рыбы возникают во всех шести поднадзорных управлению регионах, в том числе и этой весной. В каждом случае разбираемся отдельно, но ни одного факта вмешательства человека, который привел к массовому мору рыбы в 2023 году не зафиксировано. Выявленные причины носят естественный характер, — рассказал НГС начальник отдела организации госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов управления Росрыболовства Марат Арзуманян.
К основным естественным причинам мора рыбы в водоемах Новосибирской области Росрыболовство относит низкую водность рек и озер, сильные морозы и ледяной покров. В качестве примера можно привести случай с гибелью мальков в Обском море в начале мая.
— Низкая водность 2022 года привела к сокращению глубины водохранилища. Снижение уровня воды могло привести к изоляции отдельных участков водохранилища от основного русла, что препятствовало скату части популяций рыбы с изолированных участков. Также сильные морозы зимой 2022–2023 годов привели к нарастанию толстого ледового покрова и промерзанию водоемов, — так объяснили мор в Верхнеобском ТУ Росрыболовства.
В 2022 году зловонная жижа убила рыбу в реке и озерах под Новосибирском.