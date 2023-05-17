Причину массовой гибели мальков в Обском море назвали в Рыбнадзоре

Причину массовой гибели мальков в Обском море назвали в Верхнеобском территориальном управлении рыболовства. По информации ведомства, мор рыбы связан с климатом в регионе.
Напомним, жители Новосибирска сняли на видео большое количество мертвой рыбы на берегу Обского моря. По словам читательницы НГС, мертвых мальков она обнаружила во время прогулки недалеко от поселка «Удачный».
— Низкая водность 2022 года привела к сокращению глубины водохранилища. Снижение уровня воды могло привести к изоляции отдельных участков водохранилища от основного русла, что препятствовало скату части популяций рыбы с изолированных участков. Также сильные морозы зимой 2022–2023 года привели к нарастанию толстого ледового покрова и промерзанию водоемов, — пояснили Верхнеобском ТУ Росрыболовства.
По данным управления, массовый мор рыбы в 2023 году также обнаружили на озере Клыгино Сузунского района и на озере Чаны Барабинского района. Причиной гибели также назвали природно-климатические условия.
17 мая в Кировском районе Новосибирска в реке Туле заметили подозрительную пену с неприятным запахом. Местный житель считает, что в водоем могли сбросить химические отходы.