Новосибирцы сняли на видео тысячи мертвых мальков на берегу Обского моря

— Сегодня ходили с семьей гулять на берег Обского моря и заметили огромное количество мертвой рыбы. За 15 лет, что мы там живем, впервые вижу такую картину. Причем что рыба не съеденная и не разложившаяся, она свежая. В огромном количестве усеян весь песок и льдины. Мы предположили, что в воду слили какие-то химикаты, из-за чего она и погибла, — пояснила Лиза Бражник.