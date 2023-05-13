Новосибирцы сняли на видео тысячи мертвых мальков на берегу Обского моря

Жители Новосибирска сняли на видео большое количество мертвой рыбы на берегу Обского моря. Как рассказала читательница НГС Лиза Бражник, мертвых мальков она обнаружила во время прогулки недалеко от поселка «Удачный».
— Сегодня ходили с семьей гулять на берег Обского моря и заметили огромное количество мертвой рыбы. За 15 лет, что мы там живем, впервые вижу такую картину. Причем что рыба не съеденная и не разложившаяся, она свежая. В огромном количестве усеян весь песок и льдины. Мы предположили, что в воду слили какие-то химикаты, из-за чего она и погибла, — пояснила Лиза Бражник.
По словам сибирячки, мертвой рыбой усеяно примерно 200 метров берега. Корреспондент НГС обратился за комментариями в Минприроды Новосибирской области.
— Обское море — это объект федерального значения, и вам следует обратиться в Верхнеобское территориальное управление по рыболовству. Что касается мертвой рыбы, то подобная ситуация наблюдается на протяжении нескольких недель на многих водных объектах региона. Советую вам обратиться в ведомство по компетенции, — пояснили в министерстве.
Редакция НГС направила официальный запрос в Верхнеобское территориальное управление по рыболовству, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее жители Сузунского района обнаружили массовый мор рыбы на северном берегу озера Клыгино.