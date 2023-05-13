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Новосибирцы сняли на видео тысячи мертвых мальков на берегу Обского моря

Массовый мор рыбы обнаружили недалеко от поселка «Удачный»

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По словам очевидцев, мертвой рыбой усеяно около 200 метров берега

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Жители Новосибирска сняли на видео большое количество мертвой рыбы на берегу Обского моря. Как рассказала читательница НГС Лиза Бражник, мертвых мальков она обнаружила во время прогулки недалеко от поселка «Удачный».

— Сегодня ходили с семьей гулять на берег Обского моря и заметили огромное количество мертвой рыбы. За 15 лет, что мы там живем, впервые вижу такую картину. Причем что рыба не съеденная и не разложившаяся, она свежая. В огромном количестве усеян весь песок и льдины. Мы предположили, что в воду слили какие-то химикаты, из-за чего она и погибла, — пояснила Лиза Бражник.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Лиза Бражник

По словам сибирячки, мертвой рыбой усеяно примерно 200 метров берега. Корреспондент НГС обратился за комментариями в Минприроды Новосибирской области.

— Обское море — это объект федерального значения, и вам следует обратиться в Верхнеобское территориальное управление по рыболовству. Что касается мертвой рыбы, то подобная ситуация наблюдается на протяжении нескольких недель на многих водных объектах региона. Советую вам обратиться в ведомство по компетенции, — пояснили в министерстве.

Редакция НГС направила официальный запрос в Верхнеобское территориальное управление по рыболовству, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Сузунского района обнаружили массовый мор рыбы на северном берегу озера Клыгино.

Мертвая рыбаОбское мореНовосибирск
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