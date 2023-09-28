«Окна не открыть»: что происходит на мусорном полигоне ГБШ, который из года в год обещают закрыть

В Новосибирске долгие годы идут разговоры о необходимости закрытия Гусинобродского мусорного полигона — в середине сентября мэр Анатолий Локоть сообщил, что это случится через пять лет.
Фотокорреспондент НГС побывал на знаменитой свалке, а так же пообщался с местными жителями.
— Каждый день сюда привозят около семи тысяч кубометров мусора. Отсортированные отходы — 10–20% от общего объёма — отправляются на переработку, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Через пять лет Гусинобродский полигон придётся закрыть на рекультивацию.
— Ужасно здесь жить по соседству с полигоном. Во-первых, запах. Во-вторых, стая собак — штук 20–30 — бегает, кидаются на детей. Около полуночи начинают жечь мусор или переворачивать. Идет такой специфический запах. Окна открыть невозможно постоянно. Каждый год обещают его закрыть. Все бесполезно. Мусор ветром разносит — пакеты, бутылки, — перечислила местная жительница Евгения.
Ее поддерживает соседка Татьяна Николаевна:
— Лет 8–9 живем. Все с полигона летит — бумага, салфетки, целлофан. Что с ней сделать? Сколько лет говорят, что свалку закроют. Если ветер дует — то запах. К такому привыкнуть невозможно, — уверена женщина.
Ранее НГС писал о том, что в районе Толмачево по решению суду закрыли свалку твердых бытовых отходов. Скопление птиц, обитающих там, могло отразиться на безопасности полетов самолета.