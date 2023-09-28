«Окна не открыть»: что происходит на мусорном полигоне ГБШ, который из года в год обещают закрыть

Фотокорреспондент НГС побывал на знаменитой свалке, а так же пообщался с местными жителями.

— Каждый день сюда привозят около семи тысяч кубометров мусора. Отсортированные отходы — 10–20% от общего объёма — отправляются на переработку, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Через пять лет Гусинобродский полигон придётся закрыть на рекультивацию.