Под Новосибирском закроют свалку возле аэропорта Толмачево — суд вынес решение

Суд в Новосибирске оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «Водолей» на решение Коченевского районного суда о ликвидации полигона твердых бытовых отходов в непосредственной близости с аэропортом Толмачево и прекращении деятельности по размещению отходов IV класса опасности. Об этом сообщили на сайте суда.
— Решение суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «Водолей» — без удовлетворения. Мусорный полигон у аэропорта «Толмачево» должен прекратить размещать новые ТБО до 29 июля 2023 года, — говорится на сайте.
ООО «Водолей» — компания Коченевского района Новосибирской области, занимающаяся сбором отходов. По данным сервиса «Контур.Фокус», в микропредприятии работают всего 4 человека. Балан организации 10 тысяч рублей, выручка за 2022 года составила 12,6 миллиона рублей. Участник госзакупок на размещение ТКО с 2012 до 2016 год на общую сумму в 1,7 миллиона рублей. Директор — Сергей Черненко.
В марте Коченевский районный суд Новосибирской области обязал компанию в течение года ликвидировать незаконный полигон твердых бытовых отходов, который находится недалеко от аэропорта Толмачево. Экспертиза показала, что большое скопление птиц на полигоне угрожает безопасности полетов. В апреле компания подала апелляционную жалобу на решение суда. По ее мнению, закрытие полигона приведет к ухудшению экологической обстановки, так как это единственное подобное место для сбора отходов в районе.