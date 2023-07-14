Под Новосибирском закроют свалку возле аэропорта Толмачево — суд вынес решение

Суд в Новосибирске оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «Водолей» на решение Коченевского районного суда о ликвидации полигона твердых бытовых отходов в непосредственной близости с аэропортом Толмачево и прекращении деятельности по размещению отходов IV класса опасности. Об этом сообщили на сайте суда.

