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Администрация Оби разобрала свалку около аэропорта: хлам привлекал птиц, мешающих безопасности полетов

Мусор убрали после вмешательства прокуратуры

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Похожая ситуация со свалкой возникает не первый раз

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Администрация Оби ликвидировала свалку около аэропорта Толмачево после проверки прокуратуры.

— В границах приаэродромной территории международного аэропорта обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая создавала угрозу неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура вынесла администрации Оби представление об устранении свалки, после этого ее убрали.

Похожая ситуация уже возникала в 2019 году. Тогда на незаконной свалке поселилось около 200 птиц, которые создавали угрозу безопасности полетов.

Прокуратура Новосибирской областиАвиацияБезопасность
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