Администрация Оби разобрала свалку около аэропорта: хлам привлекал птиц, мешающих безопасности полетов

Администрация Оби ликвидировала свалку около аэропорта Толмачево после проверки прокуратуры.
— В границах приаэродромной территории международного аэропорта обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая создавала угрозу неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Прокуратура вынесла администрации Оби представление об устранении свалки, после этого ее убрали.
Похожая ситуация уже возникала в 2019 году. Тогда на незаконной свалке поселилось около 200 птиц, которые создавали угрозу безопасности полетов.