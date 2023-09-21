Мэр Новосибирска назвал город «фабрикой круглосуточного производства мусора» — что сейчас творится на одном из полигонов

21 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во рабочей поездки на Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов рассказал, сколько лет выдержат новосибирские свалки до закрытия. Кроме того, глава города образно сравнил Новосибирск с фабрикой, которая круглосуточно производит мусор.
— У нас 2 полигона городских. Гусинобродский, по докладу руководителя, еще около 5 лет будет действовать при тех объемах вывоза, которые существуют в городе, а потом его закрывать надо будет на рекультивацию. Но надо помнить, что, если сегодня порядка 13–14 тысяч кубометров ежедневно вывозится с территории Новосибирска, и большая часть — сюда, ситуация может поменяться — Новосибирск растет и развивается. Фабрика круглосуточного производства мусора, которая растет, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Фотограф НГС посмотрел, как сейчас обстоят дела на крупной свалке.
Мэр добавил, что время эксплуатации южного, Хилокского полигона еще меньше — от года до 2 лет. Сейчас вопрос создания новой площадки — современного завода по переработке мусора — крайне актуален, и его надо решать. При этом, мэр пояснил — завод будет за территорией Новосибирска. При этом, где конкретно его расположат и на какие средства, глава города уточнить пока не смог.
При этом мэр добавил, что уже сейчас рекультивируют пашинский частный полигон по нацпроекту за счет федеральных средств. Проект рассчитан на 2 года.
Ранее НГС писал о том, что в районе Толмачево по решению суду закрыли свалку твердых бытовых отходов. Скопление птиц, обитающих там, могло отразиться на безопасности полетов самолета.