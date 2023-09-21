Мэр Новосибирска назвал город «фабрикой круглосуточного производства мусора» — что сейчас творится на одном из полигонов

Мэр добавил, что время эксплуатации южного, Хилокского полигона еще меньше — от года до 2 лет. Сейчас вопрос создания новой площадки — современного завода по переработке мусора — крайне актуален, и его надо решать. При этом, мэр пояснил — завод будет за территорией Новосибирска. При этом, где конкретно его расположат и на какие средства, глава города уточнить пока не смог.

