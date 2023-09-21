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Мэр Новосибирска назвал город «фабрикой круглосуточного производства мусора» — что сейчас творится на одном из полигонов

Публикуем снимки со свалки, которую придется закрыть через 5 лет

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Сейчас полигоны Новосибирска уже достаточно сильно заполнены мусором

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21 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть во рабочей поездки на Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов рассказал, сколько лет выдержат новосибирские свалки до закрытия. Кроме того, глава города образно сравнил Новосибирск с фабрикой, которая круглосуточно производит мусор.

— У нас 2 полигона городских. Гусинобродский, по докладу руководителя, еще около 5 лет будет действовать при тех объемах вывоза, которые существуют в городе, а потом его закрывать надо будет на рекультивацию. Но надо помнить, что, если сегодня порядка 13–14 тысяч кубометров ежедневно вывозится с территории Новосибирска, и большая часть — сюда, ситуация может поменяться — Новосибирск растет и развивается. Фабрика круглосуточного производства мусора, которая растет, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фотограф НГС посмотрел, как сейчас обстоят дела на крупной свалке.

Над полигоном кружат стаи птиц

Над полигоном кружат стаи птиц

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Гусинобродский полигон может переполниться раньше, чем через 5 лет

Гусинобродский полигон может переполниться раньше, чем через 5 лет

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Свалка действует с 1967 года

Свалка действует с 1967 года

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Те, кто работает на полигоне — люди с крепкими нервами

Те, кто работает на полигоне — люди с крепкими нервами

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Машины сюда завозят тонны мусора

Машины сюда завозят тонны мусора

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Сейчас отходы практически не сортируют

Сейчас отходы практически не сортируют

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Хорошая экологическая обстановка зависит от самих жителей города

Хорошая экологическая обстановка зависит от самих жителей города

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Чтобы мусора было меньше, люди должны приучиться его сортировать

Чтобы мусора было меньше, люди должны приучиться его сортировать

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В городе должны выйти на переработку 50% всего мусора

В городе должны выйти на переработку 50% всего мусора

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Мэр добавил, что время эксплуатации южного, Хилокского полигона еще меньше — от года до 2 лет. Сейчас вопрос создания новой площадки — современного завода по переработке мусора — крайне актуален, и его надо решать. При этом, мэр пояснил — завод будет за территорией Новосибирска. При этом, где конкретно его расположат и на какие средства, глава города уточнить пока не смог.

При этом мэр добавил, что уже сейчас рекультивируют пашинский частный полигон по нацпроекту за счет федеральных средств. Проект рассчитан на 2 года.

Ранее НГС писал о том, что в районе Толмачево по решению суду закрыли свалку твердых бытовых отходов. Скопление птиц, обитающих там, могло отразиться на безопасности полетов самолета.

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