В Новосибирске на Затулинке разлили бетон на землю

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве разлили бетон. Об этом сообщили в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили в паблике, инцидент произошел за домом на улице Зорге, 227. Бетонные реки заметили 25 июля.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что сотрудники администрации Кировского района провели осмотр территории. Факт слива жидкого бетона на землю подтвердился.
— По представленным фото- и видеоматериалам жителей дома № 227 по ул. Зорге, установить виновное лицо не представляется возможным, — сообщили в мэрии.
Также в администрации отметили, что бетон убрали и завезли землю, чтобы восстановить территорию.
Подобная ситуация произошла возле экоквартала Flora&Fauna, там разлился дизель. Водитель на фуре заехал в тупик и пробил бак, из-за чего вытекло дизельное топливо.