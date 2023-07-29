freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняЧетыре автомобиля ДПС устроили погоню
Все новости
Все новости

В Новосибирске на Затулинке разлили бетон на землю

Кировской администрации не удалось найти виновника

825

Бетонные реки заметили 25 июля

Поделиться

В Новосибирске в Затулинском жилмассиве разлили бетон. Об этом сообщили в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в паблике, инцидент произошел за домом на улице Зорге, 227. Бетонные реки заметили 25 июля.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что сотрудники администрации Кировского района провели осмотр территории. Факт слива жидкого бетона на землю подтвердился.

— По представленным фото- и видеоматериалам жителей дома № 227 по ул. Зорге, установить виновное лицо не представляется возможным, — сообщили в мэрии.

Также в администрации отметили, что бетон убрали и завезли землю, чтобы восстановить территорию.

Подобная ситуация произошла возле экоквартала Flora&Fauna, там разлился дизель. Водитель на фуре заехал в тупик и пробил бак, из-за чего вытекло дизельное топливо.

По теме

БетонЭкологияМэрия НовосибирскаЗатулинкаЗатулинский жилмассив
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter