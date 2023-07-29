В Новосибирске на Затулинке разлили бетон на землю

Также в администрации отметили, что бетон убрали и завезли землю, чтобы восстановить территорию.

Подобная ситуация произошла возле экоквартала Flora&Fauna, там разлился дизель. Водитель на фуре заехал в тупик и пробил бак, из-за чего вытекло дизельное топливо.

