Разворачивалась фура и пробила бак: в новосибирском эко-квартале Flora&Fauna разлился дизель

В Новосибирске возле эко-квартала Flora&Fauna разлился дизеля. Водитель на фуре заехал в тупик и пробил бак из-за чего вытекло дизельное топливо.
Как сообщила НГС местная жительница, разлив произошел 25 июля примерно в 12:50 у Дачного шоссе, 22.
— В нашем тупике заблудилась фура, когда начала разворачиваться, то пробила бак, — рассказала жительница.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области журналисту подтвердили, что пожарно-спасательное подразделение реагировало на аварию. Они смыли топливо с дороги, чтобы не допустить воспламенения и последующего взрыва транспортного средства. В МЧС отметили, что возгорание топлива в таких случаях возможно при малейшей искре, особенно при интенсивном его испарении в жару.
В управляющей компании жилого комплекса подтвердили НГС, что разлив произошел из-за фуры и сообщили, что всю ночь засыпали место песком, пропитывали и убирали. Следы, по словам специалиста, еще остались на асфальте, но разлива уже нет.
Весной на станции Инская в Первомайском районе железнодорожники при проверке грузового состава обнаружили утечку аммиачной воды. Опасный груз находился в вагоне.