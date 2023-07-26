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Разворачивалась фура и пробила бак: в новосибирском эко-квартале Flora&Fauna разлился дизель

Последствия устраняли сотрудники МЧС и управляющей компании

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Разлив произошел 25 июля

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В Новосибирске возле эко-квартала Flora&Fauna разлился дизеля. Водитель на фуре заехал в тупик и пробил бак из-за чего вытекло дизельное топливо.

Как сообщила НГС местная жительница, разлив произошел 25 июля примерно в 12:50 у Дачного шоссе, 22.

— В нашем тупике заблудилась фура, когда начала разворачиваться, то пробила бак, — рассказала жительница.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области журналисту подтвердили, что пожарно-спасательное подразделение реагировало на аварию. Они смыли топливо с дороги, чтобы не допустить воспламенения и последующего взрыва транспортного средства. В МЧС отметили, что возгорание топлива в таких случаях возможно при малейшей искре, особенно при интенсивном его испарении в жару.

В управляющей компании жилого комплекса подтвердили НГС, что разлив произошел из-за фуры и сообщили, что всю ночь засыпали место песком, пропитывали и убирали. Следы, по словам специалиста, еще остались на асфальте, но разлива уже нет.

Весной на станции Инская в Первомайском районе железнодорожники при проверке грузового состава обнаружили утечку аммиачной воды. Опасный груз находился в вагоне.

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ДизельРазливЭкологияFloraFauna
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