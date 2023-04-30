В Новосибирске выявили утечку жидкого аммиака – разлив ликвидируют специалисты

Утром 30 апреля на станции Инская в Первомайском районе железнодорожники при проверке грузового состава обнаружили утечку аммиачной воды, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Опасный груз находился в вагоне грузового состава, следовавшего в Усть-Илимск.
- Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, вагон отцеплен от грузового состава, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.
Аммиачная вода – 20-30% раствор аммиака. Относится к токсичным малоопасным веществам по воздействию на организм человека. Активно используется как удобрения для сельскохозяйственных культур: картофеля, свеклы, зерновых и овощных культур, многолетних трав.
Сотрудники прокуратуры также проверяют, насколько законна осуществлялась перевозка опасного груза.
В январе на станции Инская произошла утечка соляной кислоты - более опасного химиката, который грозил нанести вред окружающей среде.