Протекла соляная кислота: подробности утечки опасных химикатов на станции Инской

Стало известно, какой химикат протек в Новосибирске на станции Инской сегодня, 19 января, утром. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, капельная течь соляной кислоты была выявлена сотрудниками ОАО «РЖД» при осмотре грузового состава. Утечка обнаружена на железнодорожном контейнере.
— Происшествие на станции Инской ЗСЖД не повлияло на движение пассажирских поездов. Для устранения течи и аварийной ситуации вагон с контейнером отцеплен и отправлен на специализированный путь. Ведутся работы по устранению последствий происшествия, — рассказала в пресс-службе ЗСЖД.
Пострадавших и угрозы населению нет. На месте работают аварийные службы — сотрудники «ЭкоСпас» и Центра охраны окружающей среды Западно-Сибирской железной дороги.
Западно-сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за обнаружения течи.
— Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, по предварительной информации, вред окружающей среде не причинен. Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Как уточнили в пресс-службе, поезд двигался от станции Татьянка Приволжской железной дороги до станции Лена Восточно-Сибирской железной дороги.
В сентябре 2022 года на Новосибирском хладокомбинате была утечка аммиака.