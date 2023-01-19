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На станции Инская произошла утечка опасных химикатов — на месте работает МЧС

Сообщается о капельной течи на месте инцидента

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Подробности инцидента уточняются

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В Новосибирске сегодня, 19 января, на станции Инская произошла капельная течь аварийно химического опасного вещества (АХОВ). На место выехали сотрудники МЧС.

— В 11:35 (местное) поступила информация об истечении АХОВ из железнодорожного вагона на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Информация уточняется, — сообщили на сайте МЧС по Новосибирской области.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу РЖД. На момент публикации ответа не было.

В сентябре 2022 года на Новосибирском хладокомбинате была утечка аммиака.

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