«Пока работаем в большой минус»: как устроена переработка мусора в Новосибирске — репортаж со станции

Во время экспедиции экологи посетили одну из мусоросортировочных станций Новосибирска, чтобы посмотреть, как обстоят дела с сортировкой мусора в регионе. В конце поездки Greenpeace составит список проблемных товаров и упаковок в разных городах, в том числе в Новосибирске, и направит его ведомствам. Так активисты планируют приблизить законодательный отказ от пластика в России. НГС побывал на станции вместе с экологами, узнал, как работает сортировка в Новосибирске, и вспомнил, как сейчас дела с мусорной концессией.



Станция сортировки отходов «Арктика Сити» — небольшой корпус на окраине Октябрьского района. Прямоугольное серое здание стоит между автосалонами и производственными фирмами. Обойти помещение целиком можно за пару минут, в то время как здесь перерабатываются отходы из сеток раздельного сбора, расположенных почти по всему правому берегу.



— Сюда привозят отходы из желтых контейнеров для пластика и металла и из синих контейнеров, где мы собираем картон. На данный момент по правому берегу у нас установлено около 1200 контейнеров: в Дзержинском, Октябрьском, Центральном, Заельцовском, Калининском районах и в Академгородке, — рассказывает специалист по связям с общественностью фирмы «Арктика Сити» Ирина Скокова.

