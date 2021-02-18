Капля в море отходов: сколько мусора собрали за год на стихийных свалках Новосибирска (впечатляющая инфографика)

Власти подвели итоги работы комитета охраны окружающей среды — он был создан в 2019 году по поручению мэрии. Как заявлял тогда Анатолий Локоть, специалисты этого подразделения должны следить за качеством воздуха, воды и поверхности земли.



Большую часть отчета занимает информация о проведенных экологических акциях по раздельному сбору отходов, уборке водоохранных зон и утилизации батареек.