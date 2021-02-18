Капля в море отходов: сколько мусора собрали за год на стихийных свалках Новосибирска (впечатляющая инфографика)

Со стихийных свалок Новосибирска за год вывезли 83,5 кубометра отходов
Власти подвели итоги работы комитета охраны окружающей среды — он был создан в 2019 году по поручению мэрии. Как заявлял тогда Анатолий Локоть, специалисты этого подразделения должны следить за качеством воздуха, воды и поверхности земли.
Большую часть отчета занимает информация о проведенных экологических акциях по раздельному сбору отходов, уборке водоохранных зон и утилизации батареек.
— Всего в 2020 году в экологических акциях приняло участие более 600 человек, было очищено
Там же есть и информация по стихийным свалкам в черте города. Как уточняют специалисты комитета, за год администрации округа «организовали ликвидацию» 83,5 кубометра отходов. Именно столько было вывезено на полигоны с 536 мест несанкционированного размещения мусора. Визуально это выглядит примерно так:
— Создано четыре площадки накопления твердых коммунальных отходов в зоне индивидуальной жилой застройки Калининского района (микрорайон Искра) и пять площадок в Первомайском районе, — также говорится на сайте города. — В государственный водный реестр внесены сведения об обводненных карьерах, расположенных на улице
В августе прошлого года жители левобережья заметили сброс загрязненных вод в реку Тулу, в результате чего вода в ней окрасилась в белый цвет. После этого случая мэрия Новосибирска заявила, что установит видеонаблюдение за состоянием люков возле реки — по предположению властей, через такие колодцы и происходило ее загрязнение.