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Капля в море отходов: сколько мусора собрали за год на стихийных свалках Новосибирска (впечатляющая инфографика)

Изучаем самые любопытные цифры из отчета комитета охраны окружающей среды

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В отчете говорится о различных экологических акциях, проведенных в Новосибирске, и указывается количество мусора, вывезенного со стихийных свалок

В отчете говорится о различных экологических акциях, проведенных в Новосибирске, и указывается количество мусора, вывезенного со стихийных свалок

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Со стихийных свалок Новосибирска за год вывезли 83,5 кубометра отходов

Власти подвели итоги работы комитета охраны окружающей среды — он был создан в 2019 году по поручению мэрии. Как заявлял тогда Анатолий Локоть, специалисты этого подразделения должны следить за качеством воздуха, воды и поверхности земли.

Большую часть отчета занимает информация о проведенных экологических акциях по раздельному сбору отходов, уборке водоохранных зон и утилизации батареек.

— Всего в 2020 году в экологических акциях приняло участие более 600 человек, было очищено 4 км береговых полос водных объектов, собрано более 10 тысяч кубометров отходов, из которых 70% направили на вторичную переработку. Собрано, вывезено и передано на утилизацию более 7 тонн отработанных гальванических элементов питания (батареек). Организовано накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, в том числе 158 836 отработанных ламп и приборов, — сообщается на сайте мэрии Новосибирска.

Там же есть и информация по стихийным свалкам в черте города. Как уточняют специалисты комитета, за год администрации округа «организовали ликвидацию» 83,5 кубометра отходов. Именно столько было вывезено на полигоны с 536 мест несанкционированного размещения мусора. Визуально это выглядит примерно так:

Согласно открытым данным, ежегодно в России каждый человек производит около 2 кубометров мусора в год. Таким образом, районные администрации вывезли годовой мусор 42 жителей Новосибирска

Согласно открытым данным, ежегодно в России каждый человек производит около 2 кубометров мусора в год. Таким образом, районные администрации вывезли годовой мусор 42 жителей Новосибирска

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— Создано четыре площадки накопления твердых коммунальных отходов в зоне индивидуальной жилой застройки Калининского района (микрорайон Искра) и пять площадок в Первомайском районе, — также говорится на сайте города. — В государственный водный реестр внесены сведения об обводненных карьерах, расположенных на улице Ипподромской, 18 (возле волейбольного центра), возле 10-го Магистрального переулка (Мышкино) и на улице Охотской, 84 (Жемчужина Сибири). Специалисты провели сопоставление качественного состава сточных вод, содержащих нефтепродукты, на выпуске в реку Тулу, сети промливневой канализации по улице Петухова, а также сточных вод с территории нефтебазы ООО УК «Пентан», ООО НБК «Кировское»; в почве и с емкостей, закопанных на загрязненной нефтепродуктами территории ООО УК «ДТС».

В августе прошлого года жители левобережья заметили сброс загрязненных вод в реку Тулу, в результате чего вода в ней окрасилась в белый цвет. После этого случая мэрия Новосибирска заявила, что установит видеонаблюдение за состоянием люков возле реки — по предположению властей, через такие колодцы и происходило ее загрязнение.

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свалкиэкологиямэрия
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