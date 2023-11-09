«За 150 тысяч обещают всё». Балерина рассказала, почему у Большого театра дикие очереди за билетами на «Щелкунчик» и работе перекупщиков

Наши коллеги из MSK1.RU спросили у балерины, предпринимательницы и автора Telegram-канала о балете Алины Панфиловой, которая активно следит за ажиотажем на билеты в Большой, что происходит. Хореограф рассказала, из-за чего за «Щелкунчиком» в главный театр страны образуются огромные очереди, почему билеты продают за десятки тысяч на сайтах объявлений и как работают перекупщики.

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Пробки к кассам из желающих купить «Щелкунчика» образуются каждый год. Именно в новогодние дни есть традиция у российских театралов ходить именно на этот спектакль, окунаться в его сказочную атмосферу, потому что он является символом Рождества и Нового года. И так не только в Москве и России. В Вене, например, на Рождество все ломятся в Венскую оперу на «Летучую мышь» и новогодний концерт — и билеты по цене переваливают за тысячу евро. В Большом театре в этот раз из-за сумасшедшего спроса и обилия мошенников решили пересмотреть систему предварительной продажи билетов на легендарную постановку. Теперь перед тем как купить билет, нужно получить специальный браслет: их выдают первым 400 пришедшим после полуночи.