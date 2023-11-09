«За 150 тысяч обещают всё». Балерина рассказала, почему у Большого театра дикие очереди за билетами на «Щелкунчик» и работе перекупщиков

В ночь с 3 на 4 ноября на Театральной площади, у здания Большого театра в Москве, выстроилась огромная толпа желающих получить браслеты для покупки билетов. Некоторые из них занимали очередь с самого утра. Столпотворение у касс Большого театра продолжилось и на следующий день. Причем многие покупают билеты на новогоднего «Щелкунчика» далеко не первый раз, и в очереди можно встретить не только москвичей, едут со всей страны. Но повезет не всем. Историческая сцена вмещает более 1700 зрителей. В новогодние праздники дают 22 спектакля «Щелкунчик». Получается, что его увидят около 40 тысяч человек. Но желающих в разы больше.
Наши коллеги из MSK1.RU спросили у балерины, предпринимательницы и автора Telegram-канала о балете Алины Панфиловой, которая активно следит за ажиотажем на билеты в Большой, что происходит. Хореограф рассказала, из-за чего за «Щелкунчиком» в главный театр страны образуются огромные очереди, почему билеты продают за десятки тысяч на сайтах объявлений и как работают перекупщики.
Показать паспорт и свидетельство о браке
Пробки к кассам из желающих купить «Щелкунчика» образуются каждый год. Именно в новогодние дни есть традиция у российских театралов ходить именно на этот спектакль, окунаться в его сказочную атмосферу, потому что он является символом Рождества и Нового года. И так не только в Москве и России. В Вене, например, на Рождество все ломятся в Венскую оперу на «Летучую мышь» и новогодний концерт — и билеты по цене переваливают за тысячу евро. В Большом театре в этот раз из-за сумасшедшего спроса и обилия мошенников решили пересмотреть систему предварительной продажи билетов на легендарную постановку. Теперь перед тем как купить билет, нужно получить специальный браслет: их выдают первым 400 пришедшим после полуночи.
Затем наутро нужно вернуться в кассы и купить там не более одного билета на руки. Если показать свидетельство о рождении или браке, можно взять еще один билет на своего взрослого родственника или неограниченное количество на несовершеннолетних детей. Афишу предпродаж опубликовали заранее и предупредили, что билетов ограниченное число. Лучше от этого не стало никому.
Списки против живой очереди
Судя по толпам у Большого, идея с браслетами не помогла избавиться от очередей. Теперь люди выстраиваются в две не очень упорядоченные шеренги: одна — за браслетами, другая — за билетами.
— Чтобы получить браслет, по которому можно пройти и купить билет в кассе, надо занять очередь. Эта очередь живая: кто раньше приехал, того и первое место. Браслетов в день выдается всего лишь 400, но, как выяснилось, на эту очередь велась незаконная запись в «некие тетради», которыми занимались, как они себя называли, волонтеры, — автор Telegram-канала о балете Алина Панфилова.
На кассах в театре висит объявление о том, что никаких предварительных списков его сотрудники не ведут. Однако люди продолжают собираться в группы по чатам и организовывать виртуальные очереди заранее.
— Есть несколько групп, которые, начиная с
Все эти люди, уверенные в том, что уже заняли заранее свое место, согласно списку, приезжают к Большому и обнаруживают там еще до открытия продаж огромную живую очередь.
— Живая очередь приезжает к семи утра, а выдача браслета только в 12 ночи. Следом приезжает чуть позже очередь, которая была по номерам в тетрадках, — сказала Панфилова. — По итогу случается давка, потому что открываются ограждения и службы ЧОПа начинают одевать людям браслеты на руки. И те, кто был записан по предварительным запискам в тетрадях, начинают давить тех, кто не был никуда записан, чтобы хоть какой-то браслет себе на руку ухватить.
На месте давки в минувшие выходные дежурила полиция и даже уводила таких «тетрадочников». Но, по словам нашей собеседницы, под горячую руку силовиков попадали и просто желающие устранить беспорядки на месте.
— Как выяснилось, полиция забирала не тех «волонтеров», которые вели эту «тетрадочную» деятельность, а тех, кто хотел в день вот этого великого стояния на месте организовать список, чтобы люди просто могли отойти, — рассказала балерина. — Невозможно же так весь день стоять: людям и поесть надо, и отойти примитивно в туалет. В итоге там была инициатором пожилая женщина, которая когда увидела, что уже там человек 200 стоят, она предложила всем записаться и просто отойти ненадолго, кому куда нужно.
Схемы перекупщиков и цены
Увидев толпу у касс, желающие попасть на «Щелкунчика» ринусь в интернет, туда же отправились перекупщики и мошенники. Официальные онлайн-продажи открылись в 20:00 на сайте Большого театра, там билеты можно купить тоже только после регистрации и подтверждения личности. Но из-за плохой работы сайта страницу приходилось периодически перезагружать, и сайт через раз выдавал ошибки.
— Тогда я посмотрела, что происходит на сайтах объявлений. А там спокойно продавались даже не билеты, а места в очередь. Допустим, Илья предлагает за 45 тысяч стоять за вас всю ночь у Большого. Когда его место приближается к кассе, вы подъезжаете и на вас надевают браслет, — привела пример артистка балета.
Также рассказала Алина от тех, кто переклеивает браслеты уже после вручения.
— Наутро он каким-то специальным методом этот браслет со своей руки отклеивает и надевает на руку владельца, — объяснила она. — Такая услуга стоила от 20 до 50 тысяч. Прибавляем к этому стоимость билета и получаем уже 50–60 тысяч.
Есть еще и варианты для совсем прихотливых: за 150 тысяч рублей обещают сделать за вас всё: и в очереди простоят, и билеты купят, и привезут.
— Я лично связывала с некоей Еленой. Она отказалась общаться внутри сервиса и первым же сообщением потребовала телефонный номер, чтобы позвонить и всё рассказать, — рассказала Панфилова. — Когда я отказала, она сказала, что я, видимо, журналист и не подхожу для ее билета.
Среди объявлений нашелся мужчина, который прозрачно рассказал, что оформляет билет в кассе на данные покупателя. Правда, как это возможно с паспортной системой, не имея связей внутри театра, неясно.
— Он рассказал обо всём довольно спокойно, — отметила Панфилова. — Только каким образом его допускают в кассу — это большой вопрос, потому что, например, если человек хочет купить два билета, он не может это оформить на другого.
Спонсорские билеты и пригласительные
Когда информация о перекупщиках появилась в СМИ, сайты объявлений начали блокировать публикации о продаже билетов на «Щелкунчика». После этого торговцы ушли в Telegram.
— Буквально несколько дней назад было предложение в одном театральном канале с билетами на балет на любые даты. Расценки такие: партер — 52 тысячи, второй ярус — 30 тысяч и так далее. Это уже не 100 тысяч, как у перекупов.
Также там можно заметить вариант с пригласительными. Их театр выдает только артистам, по ним выступающие могут позвать в зал кого-то из своих знакомых. Их стоимость самая низкая — 13 тысяч рублей.
Как рассказывает балерина, большая часть билетов на «Щелкунчика» не продается. Их оставляют для спонсоров: крупных банков и госкомпаний. Не все из них оказываются востребованы: часть неведомым образом оказывается в руках торговцев, другую отправляют на сайт для «горячей» продажи. Их можно поймать за день или два до спектакля, когда с мест слетает бронь.
В воскресенье, 5 ноября, в 20:00 на сайте Большого театра должна была начаться онлайн-продажа билетов на новогодний балет «Щелкунчик». Однако приобрести их удалось далеко не всем: читатели MSK1.RU сообщили, что сайт театра работал с перебоями.
MSK1.RU также писал, что с популярного сайта объявлений удалили все предложения о продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Причем перекупщики продавали не только билеты, но и браслеты, которые раздавали в кассах.