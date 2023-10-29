В Новосибирском театре оперы и балета представили главного дирижера — что о нем известно

В Новосибирском театре оперы и балета назначили музыкального руководителя — главного дирижера учреждения. Как сообщили НГС в НОВАТе, должность занял Михаил Татарников.
Специалисты уточнили, что о назначении стало известно на собрании коллектива театра. Эту новость сообщил художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский, который ранее совмещал эту должность и пост музыкального руководителя — главного дирижера театра.
—Театр должен постоянно развиваться, и так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше десяти лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно — он много лет сотрудничает с нашим театром, — приводятся в сообщении слова Дмитрия Юровского.
На сайте Мариинского театра указано, что Михаил Татарников родился в 1978 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В НОВАТе уточнили, что специалист окончил образовательное учреждение по двум специальностям, в том числе как скрипач и дирижер. Он дебютировал как дирижер в Мариинском театре в 2006 году, а год спустя выступил как оперный дирижер.
В 2012 — 2018 годах Татарников стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра, а в 2020 году его назначили художественным руководителем международных музыкальных фестивалей в замке Вальроз Ниццы во Франции и в Сан-Марино.
Михаил Татарников стал дирижером-постановщиком опер в Михайловском, театре, Берлинской государственной опере, Парижской опере, Гамбургской государственной опере и других. Он работал как симфонический дирижер, в частности, с национальными оркестрами Франции, Дании, Латвии и Шотландии, а также филармоническими оркестрами Роттердама, Монте-Карло, Осло и Сеула.
В пресс-службе НОВАТа уточнили, что Михаил Татарников сотрудничает с Новосибирским театром оперы и балета с 2016 года. В группе театра в соцсети «ВКонтакте» указано, что в августе этого года он был назначен главным приглашенным дирижером НОВАТа.
В конце октября стало известно, что из Новосибирской государственной филармонии ушел художественный руководитель Владимир Калужский. В своих соцсетях он заявил о возможном доносе.