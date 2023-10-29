В Новосибирском театре оперы и балета представили главного дирижера — что о нем известно

—Театр должен постоянно развиваться, и так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше десяти лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно — он много лет сотрудничает с нашим театром, — приводятся в сообщении слова Дмитрия Юровского.

