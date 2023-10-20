«Спасибо всем, кто верил»: из Новосибирской филармонии ушел худрук — он проработал 28 лет

Он также заявил, что с ним якобы не рекомендовано сотрудничать одной из детских школ искусств Новосибирска, в которой он работает преподавателем.



— Так закончилась очередная глава в истории города, претендующего на позиции культурной столицы Сибири. И, тем не менее, мои искренние слова благодарности тем, кто был рядом, тем, кому придется и дальше нести нелегкую ношу филармонического искусства — написал Владимир Калужский. — Спасибо всем, кто верил, сотрудничал.

