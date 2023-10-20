«Спасибо всем, кто верил»: из Новосибирской филармонии ушел худрук — он проработал 28 лет

Заслуженный деятель искусств России Владимир Калужский ушел с поста художественного руководителя Новосибирской государственный филармонии. Как сообщил сам Владимир Калужский в своих соцсетях, в учреждении якобы ликвидировали его должность.
— И вот благодаря «Его Величеству Доносу» в июне с.г. филармония ликвидирует должность художественного руководителя, параллельно с этим ликвидируется отдел детско-юношеской музыки, — написал Владимир Калужский.
Он также заявил, что с ним якобы не рекомендовано сотрудничать одной из детских школ искусств Новосибирска, в которой он работает преподавателем.
— Так закончилась очередная глава в истории города, претендующего на позиции культурной столицы Сибири. И, тем не менее, мои искренние слова благодарности тем, кто был рядом, тем, кому придется и дальше нести нелегкую ношу филармонического искусства — написал Владимир Калужский. — Спасибо всем, кто верил, сотрудничал.
На сайте Новосибирской государственной филармонии нет информации об увольнении специалиста. Но уточняется, что он работал на посту художественного руководителя учреждения с 1995 по 2023 год.
НГС обратился в пресс-службы Министерства культуры Новосибирской области и Новосибирской государственной филармонии с просьбой прокомментировать ситуацию.
Как сообщало издание «Коммерсантъ», после критики в соцсетях весной филармония заменила анонсированный концерт-рассказ по мотивам книги украинской писательницы Марии Пустовит «Сам ты Гендель» на другое выступление. Указано, что до принятия решения в одном из телеграм-каналов появилась публикация, автор которой сообщил, что Мария Пустовит размещала посты с осуждением спецоперации.
По информации издания, в марте Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, ссылаясь на это сообщение в телеграм-канале, направил обращения к и.о. министру культуры и прокурору Новосибирской области.
— Художественный руководитель Новосибирской государственной филармонии Владимир Михайлович Калужский, без которого вопросы репертуара не решаются, показал себя не с лучшей стороны. Сын Николай живёт в Берлине, публикует в соцсетях антироссийские посты, а папа ставит ему лайки, т. е. выражает своё отношение, — указано в обращении на сайте организации.
В августе стало известно, что из областного молодежного драматического театра «Первый театр» уволились последние артисты старого состава.