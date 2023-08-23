Из новосибирского «Первого театра» перед началом сезона уволились все артисты основного состава

— Я когда ушёл из театра, оставались все артисты, все спектакли — театр был в полноценной готовности к сезону и репертуару. Настроен я был, что все артисты будут продолжать работать. Но видимо, что-то случилось, и все поняли, что им не по пути с новым руководством. Кого-то из ведущих артистов уволило новое руководство, кто-то ушел в другие театры, кто-то уехал из города, а вчера уволились последние два артиста, — рассказал Павел Южаков.

