Из новосибирского «Первого театра» перед началом сезона уволились все артисты основного состава

Из областного молодёжного драматического театра «Первый театр» уволились последние артисты старого состава — они играли вместе ещё в начале лета. Об этом корреспонденту НГС стало известно от источника в театральных кругах.
Прокомментировал ситуацию бывший худрук и создатель театра Павел Южаков. Южаков покинул театр в начале февраля 2023 года, официально — по собственному желанию, но в конце июня вместе со старым актёрским составом выпустил в театре премьеру «Женитьба Белугина».
— Я когда ушёл из театра, оставались все артисты, все спектакли — театр был в полноценной готовности к сезону и репертуару. Настроен я был, что все артисты будут продолжать работать. Но видимо, что-то случилось, и все поняли, что им не по пути с новым руководством. Кого-то из ведущих артистов уволило новое руководство, кто-то ушел в другие театры, кто-то уехал из города, а вчера уволились последние два артиста, — рассказал Павел Южаков.
За последние два месяца из театра ушли более десятка человек — все артисты, кто находился в старом составе. Последние двое — Лиза Кузнецова и Данил Душкин — уволились по собственному желанию 22 августа. Еще раньше сменилось все руководство театра и другие его сотрудники.
— Решили идти дальше: поняли, что это будет уже не тот театр, того, что было раньше, уже не будет. Мы с Данилом не хотели в начале сезона уходить, думали, что новый сезон ещё отработаем. Но обстоятельства сложились так, что приняли решение все же уйти. У нас в новый театральный сезон должно было выйти семь артистов старого состава, но они все постепенно начали уходить. Начали репетировать и все поразбежались, — сообщила Лиза Кузнецова.
Как рассказала девушка, за июль, когда начали уходить первые артисты, руководство театра набрало несколько человек на замену — студентов новосибирского театрального института. Скорее всего, заметила девушка, кастинг объявят снова. Из покинувших театр, трое перешли в «Красный факел», остальные уехали из города или пока еще не решили, куда идти.
В «Первом театре» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
— Открытие сезона будет 1 сентября. Мы запланировали официальный ответ по этому поводу… На данный момент нечего вам сказать, — заметил специалист по связям с общественностью Первого театра Дмитрий Гончаров.
Кадровые перестановки в «Первом театре» начались еще в 2022 году. В марте учредителем театра — Министерством культуры НСО — без каких-либо официальных комментариев была уволена директор Юлия Чурилова.