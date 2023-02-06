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Из «Первого театра» ушел его худрук и создатель Павел Южаков

Он руководил учреждением 15 лет

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Павел Южаков создал «Первый театр» 15 лет назад и был его бессменным художественным руководителем всё это время

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Сегодня, 6 февраля, покинул «Первый театр» его создатель и художественный руководитель Павел Южаков. Официально Южаков ушел по собственному желанию.

— С сегодняшнего числа я не работаю. Написал заявление по собственному желанию. Чем буду заниматься? Я работаю в Театральном институте — продолжаю вести два курса, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Павел Южаков.

Комментировать ситуацию более подробно художественный руководитель «Первого театра» не стал, заметив, что это могут использовать против него. При этом в театральных кругах говорят, что Южакова вынудили подписать заявление об уходе.

Павел Южаков был создателем «Первого театра» и его бессменным худруком с 2008 года. В декабре 2023 года театру исполнится 15 лет.

— Павел Южаков оставил пост художественного руководителя МДТ «Первый театр» по собственному желанию, так как решил сделать упор на своей преподавательской деятельности в НГТИ. Тем не менее наше сотрудничество в творческой деятельности продолжится, — сообщила пресс-служба «Первого театра» в официальном комментарии.

Кадровые перестановки в «Первом театре» начались еще в 2022 году. В марте учредителем театра — Министерством культуры НСО — без каких-либо официальных комментариев была уволена директор Юлия Чурилова. В ноябре в Министерство культуры написали донос на детский спектакль «Первого театра» «Принцесса и Людоед», обвинив его в пропаганде ЛГБТ. Позже была сформирована специальная экспертная комиссия, которая посмотрела спектакль, но не нашла в нем никакой пропаганды. Тем не менее премьерное произведение сняли с репертуара.

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