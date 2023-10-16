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Толпа новосибирцев собралась в воскресенье на Красном проспекте — что ждали люди в огромной очереди

Вереница ожидающих растянулась больше чем на 100 метров

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Люди готовы были ждать очень долго

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В Новосибирске в воскресенье у художественного музея собралась огромная очередь — толпа горожан пришла на выставку известного русского художника, мастеру исторической живописи Василия Сурикова. 15 октября был последний день и многие решили воспользоваться этим шансом.

«Покорение Сибири Ермаком» вывезли из Русского музея ради выставки в Новосибирске впервые за 84 года. И музею пришлось даже продлять сроки выставки на две недели.

Множество видео с очередью длиной больше 100 метров появились в соцсетях.

В группе «Новосибирск» во «ВКонтакте» хорошо видно, что люди с зонтиками готовы были очень долго ждать на холоде, чтобы увидеть работы знаменитого художника.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Новосибирск» / Vk.com

Многих новосибирцев удивил такой ажиотаж.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «СибКультПривет / Новосибирск» / Telegram

В аэропорту Толмачево 8 октября утром была замечена толпа с плакатами — так торжественно встречали коллегу учителя из Новосибирской области.

ТолпаХудожественный музейОчередьВасилий Суриков
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