Толпа новосибирцев собралась в воскресенье на Красном проспекте — что ждали люди в огромной очереди

В Новосибирске в воскресенье у художественного музея собралась огромная очередь — толпа горожан пришла на выставку известного русского художника, мастеру исторической живописи Василия Сурикова. 15 октября был последний день и многие решили воспользоваться этим шансом.
«Покорение Сибири Ермаком» вывезли из Русского музея ради выставки в Новосибирске впервые за 84 года. И музею пришлось даже продлять сроки выставки на две недели.
Множество видео с очередью длиной больше 100 метров появились в соцсетях.
В группе «Новосибирск» во «ВКонтакте» хорошо видно, что люди с зонтиками готовы были очень долго ждать на холоде, чтобы увидеть работы знаменитого художника.
Многих новосибирцев удивил такой ажиотаж.
В аэропорту Толмачево 8 октября утром была замечена толпа с плакатами — так торжественно встречали коллегу учителя из Новосибирской области.