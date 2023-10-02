В день приходит по тысяче человек: новосибирцам дали еще две недели, чтобы посмотреть на знаменитые картины с потасовками

Новосибирцев зовут на выставку известного русского художника, мастеру исторической живописи Василия Сурикова. Экспозиция будет выставлена еще две недели, до 15 октября в Новосибирском государственном художественном музее.
Проект был подготовлен к 175-летию знаменитого художника. Как рассказали в пресс-службе Художественного музея, выставку каждый день посещает от 500 до тысячи человек.
— Тем, кто еще только планирует воспользоваться возможностью познакомиться с работами живописца, напоминаем, что выставка работает каждый день, кроме понедельника. И советуем обратить внимание на некоторые уникальные особенности экспозиции, — рассказали в пресс-службе Художественного музея.
Так как Василий Суриков был знаменит своими монументальными полотнами, то в НГХМ сделали акцент на картины «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка».
Выставка начинается с фотоинсталяции, в которой представлена история жизни художника. Здесь можно ознакомиться с основными моментами биографии Василия Сурикова, с информацией о художественных объединениях, о связанных с мастером важных местах.
Полотно «Покорение Сибири Ермаком» вывозили из Русского музея впервые за 84 года. В зале она установлена так, чтобы у зрителя возник эффект присутствия, уточнили в пресс-службе НГХМ.
— Расположение картины «Взятие снежного городка» также позволяет зрителям ощутить вовлеченность в действие, чувство радости, азарта. Художнику позировали его родственники и знакомые. Поэтому стоит внимательнее вглядеться в лица персонажей — некоторые могут показаться знакомыми, — отметили в Художественном музее.
В экспозиции есть этюды к картине «Боярыня Морозова». Они расположены на фоне черно-белой репродукции полотна в натуральную величину. Зритель так может сравнить этюда с готовым произведением. Также на выставке можно увидеть сразу две картины «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге». Посетитель может сравнить два произведения, которые обычно хранятся в разных уголках России. Ранняя версия содержится в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, поздняя работа — в фондах Русского музея.
Сходить на выставку можно по «Пушкинской карте». Билеты на экскурсию стоят 550 рублей. Входной билет стоит 450 рублей, льготный для школьников, студентов очного отделения, пенсионеров и инвалидов 3 группа — 350 рублей.
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