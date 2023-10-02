В день приходит по тысяче человек: новосибирцам дали еще две недели, чтобы посмотреть на знаменитые картины с потасовками

— Тем, кто еще только планирует воспользоваться возможностью познакомиться с работами живописца, напоминаем, что выставка работает каждый день, кроме понедельника. И советуем обратить внимание на некоторые уникальные особенности экспозиции, — рассказали в пресс-службе Художественного музея.



Так как Василий Суриков был знаменит своими монументальными полотнами, то в НГХМ сделали акцент на картины «Покорение Сибири Ермаком» и «Взятие снежного городка».