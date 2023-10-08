Толпа с плакатами собралась в аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево сегодня, 8 октября, утром была замечена толпа с плакатами — так торжественно встречали коллегу учителя из Новосибирской области.
— Встретили учителя Новотырышкинской средней школы Колыванского района Кристину Генер, которая вошла в семёрку лауреатов Всероссийского конкурса «Первый учитель», — объяснили в Министерстве образования Новосибирской области.
Кристина Александровна прилетела из Москвы утренним рейсом. Ее встречала директор и коллеги.
— Я строго оценивала свой открытый урок — знала, где могла сделать лучше, поэтому, когда услышала свое имя в семерке лауреатов, удивилась, для меня это стало неожиданностью! Меня поддерживала моя семья и коллеги, очень благодарна своей родной школе, моему Колыванскому району! За меня многие болели, было приятно читать комментарии к различным постам! — цитирует министерство Кристину Генер.
На плакатах помимо поздравления, было написано: «Мы Вас любим. Вы — лучшая!».
В Новосибирске 5 октября, прошел митинг в сквере у театра «Глобус». С плакатами вышла толпа жителей ЖК «Гринарт».