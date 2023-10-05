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СрочноПочему в центре собралась толпа с плакатами
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Толпа новосибирцев собралась в центре города с плакатами — что они требуют

Жители оказались недовольны тем, что мэрия подала апелляцию в суд на решение о сервитуте возле нового ЖК

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Митинг был согласован с администрацией города

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В Новосибирске сегодня, 5 октября, прошел митинг в сквере у театра «Глобус». С плакатами вышла толпа жителей ЖК «Грин Арт». Митинг начался в 13:00.

Недавно жители ЖК «Гринарт» выиграли суд с мэрией Новосибирска об отмене публичного сервитута на их территории. Документы есть в распоряжении редакции. Но представители мэрии направили апелляцию.

— Мы районный суд выиграли. Суд признал данное постановление незаконным. Прокуратура Новосибирской области тоже встала на нашу сторону. Мэрия Новосибирска и администрация Дзержинского района подали апелляционную жалобу. Чтобы привлечь внимание общественности, мы организовали митинг, — *заявил в разговоре с НГС юрист жителей Марат Ахмеров.

Соседи вышли с плакатами

Соседи вышли с плакатами

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Как добавил юрист, жители борются против сервитута уже не первый год и будут продолжать это делать. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию города. На момент публикации ответа не поступило.

Конфликт жителей «Гриарта» с мэрией начался в прошлом году. Жителей возмущало, что мэрия установила на их проезд и парковку на сотню автомобилей публичный сервитут. Это было сделано, чтобы КАМАЗам и тракторам коммунальщиков было удобнее выезжать на проспект Дзержинского. Владельцы квартир в комплексе готовы даже круглосуточно слушать шум тяжелой техники под своими окнами — но не впустить ее в свой двор. В конфликте разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.

МитингМэрияПубличный сервитутНовосибирск
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