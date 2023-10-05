Толпа новосибирцев собралась в центре города с плакатами — что они требуют

Конфликт жителей «Гриарта» с мэрией начался в прошлом году. Жителей возмущало, что мэрия установила на их проезд и парковку на сотню автомобилей публичный сервитут. Это было сделано, чтобы КАМАЗам и тракторам коммунальщиков было удобнее выезжать на проспект Дзержинского. Владельцы квартир в комплексе готовы даже круглосуточно слушать шум тяжелой техники под своими окнами — но не впустить ее в свой двор. В конфликте разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.