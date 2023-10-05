Толпа новосибирцев собралась в центре города с плакатами — что они требуют

В Новосибирске сегодня, 5 октября, прошел митинг в сквере у театра «Глобус». С плакатами вышла толпа жителей ЖК «Грин Арт». Митинг начался в 13:00.
Недавно жители ЖК «Гринарт» выиграли суд с мэрией Новосибирска об отмене публичного сервитута на их территории. Документы есть в распоряжении редакции. Но представители мэрии направили апелляцию.
— Мы районный суд выиграли. Суд признал данное постановление незаконным. Прокуратура Новосибирской области тоже встала на нашу сторону. Мэрия Новосибирска и администрация Дзержинского района подали апелляционную жалобу. Чтобы привлечь внимание общественности, мы организовали митинг, — *заявил в разговоре с НГС юрист жителей Марат Ахмеров.
Как добавил юрист, жители борются против сервитута уже не первый год и будут продолжать это делать. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию города. На момент публикации ответа не поступило.
Конфликт жителей «Гриарта» с мэрией начался в прошлом году. Жителей возмущало, что мэрия установила на их проезд и парковку на сотню автомобилей публичный сервитут. Это было сделано, чтобы КАМАЗам и тракторам коммунальщиков было удобнее выезжать на проспект Дзержинского. Владельцы квартир в комплексе готовы даже круглосуточно слушать шум тяжелой техники под своими окнами — но не впустить ее в свой двор. В конфликте разбиралась корреспондент НГС Лиза Пичугина.